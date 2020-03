A raíz del alerta por la pandemia del COVID-19, la gobernadora Wanda Vázquez Garced, anunció esta tarde que ordenó cancelar o posponer hasta después del 31 de marzo la celebración de eventos con grandes cantidades de público, “como conciertos, verbenas y reuniones”.

Mientras, desde que se anunció anoche que un ciudadano panameño que dio positivo al coronavirus participó en Puerto Rico del Día Nacional de la Zalsa y de un bailable, organizaciones y producciones de espectáculos comenzaron a divulgar desde temprano la posposición de sus eventos.

A continuación, recopilamos los eventos cuya cancelación se ha informado, de acuerdo al orden en que debían celebrarse:

Viernes, 13 de marzo

Eventos y sedes del Instituto de Cultura Puertorriqueña: La principal agencia cultural del país pospuso todos los eventos que tenía programados para este fin de semana, incluyendo un conversatorio con varias maestras del teatro que se celebraría esta noche en el teatro Victoria Espinosa, en Santurce, como parte del Festival de Teatro Puertorriqueño e Internacional. El evento “Poetry Out Loud”, cuya competencia final se celebraría mañana, viernes, en el Teatro Francisco Arriví, en Santurce, también fue pospuesto hasta nuevo aviso. La cancelación de actividades este fin de semana también incluye todas las actividades programáticas del Instituto, sus museos y parques, el Archivo General de Puerto Rico y la Biblioteca Nacional de Puerto Rico.

Centro de Bellas Artes de Santurce: “El sentimiento que nos une”, espectáculo de la compañía Gíbaro de Puerto Rico, que se llevaría a cabo este viernes en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes (CBA) de Santurce, se movió de fecha. Así lo dejó saber Jetppeht Pérez de Corcho Morgado, gerente general del CBA. Indicó que la obra “Casa de muñecas”, que estaba pautada este fin de semana en la Sala de Dramas del mismo recinto, también queda pospuesta hasta nuevo aviso. El único evento que se celebrará será el que está pautado en la Sala Experimental, ya que la sala es pequeña y no sobrepasa las 250 personas. El CBA ha reforzado sus medidas de higiene, tanto en sus oficinas como en las salas, duplicando los turnos de limpieza y ubicando dispensadores de “hand sanitizer” en lugares accesibles, tanto para visitantes como para empleados.

Festival de la china en Las Marías: El alcalde Edwin Soto Santiago informó que el Festival de Las Marías en honor a la China Dulce, que celebraría su 32 edición este viernes, sábado y domingo, en la plaza pública del municipio, fue pospuesto debido a la emergencia de salud a nivel mundial por el coronavirus (COVID-19). El ejecutivo municipal señaló que “es prioridad de todos velar por la salud de nuestro pueblo. No podemos exponer a los ciudadanos a un riesgo mayor de contagio en eventos masivos. Todos debemos acatar, además, la medida del gobierno estatal declarando un estado de emergencia en el País por la pandemia del coronavirus”, indicó.

Sábado, 14 de marzo

"#Bajito que se ofenden", del Molusco: El locutor Jorge Pabón “El Molusco” anunció que pospuso su show, “#Bajito que se ofenden” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ante la emergencia de salud que se presenta en el mundo con el coronavirus y como medida preventiva. El espectáculo de comedia y música estaba pautado para el sábado, 14 de marzo a las 9:00 p.m. con una capacidad de 15,000 boletos vendidos. El locutor se comprometió a anunciar hoy mismo a través de sus redes sociales la nueva fecha para el evento.

Concierto sinfónico: El concierto familiar que la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico tenía pautado para este sábado, a las 4:00 p.m., en la Sala Sinfónica Pablo Casals, en Santurce, quedó pospuesto para una fecha próxima a anunciar. El Instituto de Cultura Puertorriqueña, a través del relacionista público Lemil Collazo, confirmó que el evento, que tendría un costo de $5 por persona, se celebrará más adelante, según la disponibilidad de fechas. Este concierto, titulado "Nuestra herencia musical, 500 años de San Juan”, presentaría un recorrido para conmemorar los 500 años de fundación de la isleta de San Juan. Se informó que el boleto adquirido para este concierto, que contaba con la apertura del Coro de Ser de Puerto Rico, podrá ser redimido en la nueva fecha. Las personas que deseen devolución de dinero deben contactar directamente la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce o Ticketpop.

"Doña Bárbara": La casa productora Teatro Sol y Luna anunció la posposición de la puesta en escena de "Doña Bárbara", pautada para los días 14, 16 y 17 de marzo en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. El evento tendría una función para el público general el sábado, y funciones estudiantiles el lunes y martes. "Comprendemos la situación y no debemos exponer a estos niños y niñas. La finalidad de la obra no es otra que aprender más sobre nuestro teatro por lo que responsablemente cancelamos las funciones. Lamentamos los inconvenientes que esto pueda causarles", indicó el director de la obra, José Armando Santos, en un comunicado. Las nuevas fechas para las funciones son el 13 y 14 de mayo para estudiantes y una única función para público general el 14 de mayo a las 7:00 p.m. en el Teatro de la UPR, recintode Río Piedras. La producción exhortó a los ciudadanos a mantenerse atentos a las actualizaciones a través de sus redes sociales y de Ticket Center.

Sinatra to Bublé: The Songbook: El evento con Luis Enrique, Glenn Monroig, Dagmar, Hilda Ramos, Roberto Sueiro y Cucco Peña se reprogramó para el 29 de agosto en el San Juan Marriott and Stellaris Casino.

Domingo, 15 de marzo

El Puma: El concierto del cantante y actor José Luis Rodríguez “El Puma” que se realizaría este domingo,15 de marzo, en el Coliseo de Puerto Rico, quedó pospuesto hasta el próximo, 16de agosto. Se informó que se honrará el boleto de toda persona que lo haya comprado y que de no poder acudir al evento en la nueva fecha, se procederá con la devolución del dinero.

Viernes, 20 de marzo

Los Rabanes: El conglomerado de emisoras SBA anunció la cancelación del espectáculo de Los Rabanes pautado para el viernes, 20 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. SBS anunciará más adelante la nueva fecha.

Domingo, 22 de marzo

Atención Atención: La agrupación infantil notificó la posposición del concierto que tenían planificado ofrecer el domingo, 22 de marzo en el Coca Cola Music Hall. “El bienestar y la salud de nuestros niños están primero, al igual que el de sus padres. Queremos ser responsables ante la situación que está viviendo el mundo debido al COVID-19. En conjunto con el productor José Dueño, hemos decidido posponer nuestro concierto. Gracias por el apoyo de siempre y nos vemos pronto”, dijo Víctor Rivera, director de Atención Atención. Próximamente se divulgará la nueva fecha del concierto. No obstante, los representantes de la agrupación señalaron que cualquier pregunta sobre la posposición será atendida a través de Ticketpop en el 787-294-0001.

Jueves, 26 de marzo

La Fundación Puertorriqueña de las Humanidades (FPH): decidió posponer hasta nuevo aviso los actos de reconocimiento como Humanistas del Año al cineasta, escritor y actor Jacobo Morales y a su esposa, la productora artística de cine y televisión Blanca Silvia Eró.