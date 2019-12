View this post on Instagram

"Que Tire Pa’ Lante "de Daddy Yankee es la canción más escuchada en EE.UU. #1 en Latin Airplay #1 Latin Rhythm Airplay Daddy Yankee completó los primeros 7 de los 10 conciertos de "Con Calma Pa’l Choli" "Con Calma Pa’l Choli" hizo historia con 10 shows AGOTADOS en Puerto Rico El ícono de la musica, Daddy Yankee, continúa dominando las listas de éxitos. El "QTP" (Que Tire Pa’lante) de Daddy Yankee lidera el número 1 en las listas de Billboard de Latin Airplay. Mientras que ocupa la primera posición en la radio de seis países de LatinoAmérica. El video de #QTP ya alcanzo los 275 millones de views en @youtubemusic #quetirepalante #quetirepalantechallenge