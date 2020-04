Claire Delic tuvo paciencia. Las oportunidades para desarrollar una carrera musical estuvieron disponibles desde hace algún tiempo, pero ella no se sentía lista. En vez de apresurar las cosas, esperó. Quería pensar cuál sería su propósito como artista, en dónde quería encajar adentro del mundo de la música que puede tragarse la honestidad de un artista si se descuida.

El domingo, junto a Willy Rodríguez, vocalista de Cultura Profética y su esposo, la cantante ofreció una sesión "live" a través de Facebook en la cual por espacio de una hora demostró la madurez y seguridad que ha hallado en su proceso. Sobre un millón de personas en tres plataformas escucharon un anticipo de su álbum debut en español (todavía sin título final), del cual próximamente sonará el tema “Mañana no te vuelvo a ver”.

La cantante había grabado un disco en inglés con apenas 19 años que por motivos personales decidió no sacar al mercado. Además, sentía que “no tenía muy claro qué quería proyectar y todo estaba muy saturado”. En aquel momento se había mudado de Panamá a Miami. Antes, había vivido en Costa Rica junto a su madre holandesa y su padre serbio.

Llegar a Puerto Rico, hace cinco años, fue clave en la dirección que ha tomado su carrera.

“Aquí hay una energía muy mágica, especial, estimulante. Los puertorriqueños son artísticos, sensibles. Eso no lo encontré en ninguna otra parte, ni siquiera en mi familia. Me sentí identificada (con el país) de tantas formas. No se trata de nacionalidad sino de energía”, dijo en una entrevista telefónica desde su casa en la isla. Agregó que la sugerencia de su esposo para que intentara cantar en español también la llevó a descubrir una manera de expresarse con la cual se siente muy cómoda.

El disco de Claire y su estilo de cantar recoge muchas influencias del mercado anglosajón. La estética y el sonido son reflejo de su apego al "soul", el R&B y toda la música de intérpretes de la raza negra que creció escuchando por influencia, sobre todo de su madre, una amante del jazz. De su padre también tiene herencia musical. Fallecido hace seis meses, él era un amante de la música y a los 19 años tuvo su primera banda.

Ambos la apoyaron siempre en su curiosidad por las artes. Tanto así, que recuerda haber crecido rodeada de mucha música y siempre en primera fila para participar de concursos. Todos la conocían como “Claire, la que canta”. Además de ese pasatiempo, lo suyo era andar por el campo en Costa Rica, en un ambiente muy relajado, montando a caballo, “desnuda y descalza”, con mucho espacio para la soledad y el silencio.

La cantautora piensa que todo ese equipaje ha servido para armar su propuesta.

“Me gusta pensar que la gente puede encontrar en mi música un espacio para sentirse más relajada, apasionada y decir las cosas como son”, comentó Claire, cuyos planes son lograr una carrera internacional mientras sigue escribiendo canciones que muestren la diversidad de emociones que forman parte de nuestra humanidad.

Los planes para el lanzamiento de su álbum se modificarán, pero no se detendrán debido a la pandemia de COVID-19. En cierto modo, a Claire le atrae el elemento misterioso de este momento. Además, no es una desconocida para muchos que desde hace tiempo la siguen en las redes sociales donde comparte algunas claves de su proceso creativo y su arte.