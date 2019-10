Con la esperanza de responder la petición que lanzó Zabdiel de Jesús, integrante del grupo CNCO sobre la búsqueda de una maestra que le enseñe a perfeccionar el inglés, la joven Yakira Santiago llegó hoy antes de las 6:00 a.m. al centro comercial Plaza Carolina con una cartulina en mano que leía quiero ser “tu maestra de inglés, call me”, junto a su número de teléfono.

Desde esa hora la residente de Fajardo se mantuvo en fila junto otras 2,000 personas que se dieron cita en el atrio centro comercial para el encuentro con la agrupación que provocó la euforia entre los fanáticos del grupo, en su mayoría adolescentes y jóvenes que al abrazar a sus ídolos irrumpían en llanto por la emoción, temblaban o saltaban para controlar sus nervios.

Santiago de 18 años fue una de las que gritaba desde la multitud y cantaba cada uno de los temas que la agrupación promociona en la isla como parte de su nuevo proyecto musical, titulado “Qué quiénes somos”, un EP de siete temas. La joven de abundante cabellera fue una de las primeras 30 personas en confundirse en besos y abrazos con su ídolo boricua y los otros integrantes Joel Pimentel, Richard Camacho, Erick Brian Colón y Christopher Vélez.

“No puedo ni hablar ni escribir… estoy temblando. Es que Zabdiel es bello. No pude decirle lo de la maestra de inglés, no sé si vio la cartulina… todo fue muy rápido, pero estoy dispuesta a enseñarle. Fue en una entrevista que él dijo que buscaba una maestra de inglés y pues aquí está su maestra”, mencionó emocionada y temblorosa, luego de saludar a los artistas juveniles y lograr la anhelada foto con el grupo que al visitar la isla provoca la conmoción entre sus seguidores.

La joven reveló que aunque no pudo mostrarle el cartel a Zabdiel, está segura de que tendrá otra oportunidad con su ídolo en el futuro. Santiago toma clases de guitarra con el padre de Zabdiel y además dijo ser productora de música por lo que confía poder presentarle alguna de sus composiciones al intérprete boricua.

La euforia entre las fanáticas de CNCO fue evidente desde que abrieron el centro comercial. Las primeras personas en fila llegaron antes de las 5:00 a.m. y se ubicaron cerca del atrio central. La extensa fila llegaba a JC Penney. Una vez los chicos aparecieron en la tarima las fans comenzaron a grabar con sus celulares y a cantar a viva voz. La joven Wanda Liz García, de 15 años y residente de Trujillo de Alto fue otra que llegó a las 6:00 a.m. a su encuentro con Joel, su integrante favorito.

“Estamos súper felices. Puerto Rico siempre nos sorprende. Siempre hay mucha gente esperándonos y siempre llega más, más gentes que supera nuestras expectativas”, sostuvo Christopher antes de saludar a la multitud en un aparte con El Nuevo Día.

“Este proyecto discográfico es diferente. Estamos más involucrado en todos los aspectos artísticos, escritura, producción y composición nos metimos en un estudio como por dos semanas y escribimos cerca de 20 canciones y escogimos siete porque era algo fresco y nuevo para nuestros fans. Esa es la gran diferencia entre los proyectos que hicimos antes y el de ahora. Con este EP tenemos el control”, reveló Christopher.

El grupo promociona el sencillo "Pegao" que grabaron con Manuel Turizo.