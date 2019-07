La clase artística del país no solo asumió ayer el rol de liderar la histórica manifestación en reclamo de la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, sino que demostró con su talento y acciones el arte de llevar un mensaje contundente a través de la música.

Varios artistas puertorriqueños de diferentes géneros se armaron de su talento musical para describir la convulsa situación que atraviesa el país, a raíz de la publicación de un polémico chat que el gobernador mantenía con once de sus colaboradores íntimos y los recientes arrestos por corrupción de exfuncionarios de su gabinete. Lo hicieron a través de la canción, como parte de una nueva protesta musical.

Ayer, miles de ciudadanos inundaron las calles del Viejo San Juan en medio de estribillos de protestas llenos de musicalidad. Y es que los boricuas llevamos en la sangre ser rítmicos por naturaleza. Basta con que se repique un pandero para que inicié de inmediato una secuencia de ritmos coreados por la gente.

Al igual que en otras ocasiones en las que el país se enfrenta a una difícil situación, la creatividad no tuvo límites y volvió a unir a exponentes. El trapero Bad Bunny, René Pérez e Ilé Cabra, presentes en la marcha, consignaron ayer su reclamo contra las acciones del gobernador, quien se aferra a su cargo, en una canción.

Los artistas lanzaron ayer el tema, "Afilando los cuchillos, producido por Trooko y que se escuchó durante la multitudinaria manifestación.

“Escoria, tú eres hijo del cab*^n más corrupto de la historia. Disculpen mis expresiones, pero al igual que Ricky, estoy liberando las tensiones. Le doy fuego a La Fortaleza, como se supone, y al otro día voy a la iglesia pa' que me perdonen”, dice “Residente” en una de las estrofas.

"Tus disculpas se ahogan con el agua de la lluvia en las casas que todavía no tienen techo", añade.

Luego, Bad Bunny menciona: "Eres un corrupto que de corruptos coges consejos", así como "la cuna de la cría, con el boricua nadie se mete. To'as las paredes dicen 'Ricky vete'".

El cantautor Tommy Torres también lanzó una nueva versión susu éxito "Querido, Tommy", esta vez, con el título "Querido, Ricky".

“Querido Ricky, Te escribo esta carta. No sé si has entendido bien las cosas. El pueblo está tan decepcionado, lo correcto sería hacerte a un lado, esto ya no tiene marcha atrás ¿No lo ves en las caras de las gente? Ya noestá la confianza pa’ que gobiernes”, recita el tema que interpreta en un vídeo que subió a su cuenta de Instagram. Torres marchó con su esposa Karla Monroig.

El trovador Ricky Villanueva dedicó su poesí a la convulsa situación que atraviesa el país. El trovador hizo el reclamo de la salida del gobernador bajo el pie forzado de “ya es tiempo de limpiar la casa", Villanueva publicó su composición en su cuenta de Facebook.

En esa misma línea de crítica social Pedro Capó compuso el año pasado un tema que escribió como desahogo y que describe perfectamente la situación actual del país.

La canción la compartió en sus cuentas de redes sociales y la acompañó de un vídeo con imágenes en el que mostró las manifestaciones del lunes en la calle Fortaleza y las declaraciones de Rosselló en su afán por continuar de permanecer como gobernador durante una conferencia de prensa.

El vídeo de Capó, incluye imágenes de la exsecretaria de Educación, Julia Keleher acusada la semana pasada por corrupción públicaKeleher fue acusada por un gran jurado federal y enfrenta siete cargos criminales.

El rapero Vico C es otro que decidió afinar su lírica con el tema “Sucio”. La composición del rapero es una crítica social a todo aquel que se aventaja de su poder en beneficio propio.

“Voy a tirar al medio la élite, sucio, fango de la gente ricachona”, reza parte de la canción que escribió hace unos meses. Vico C, como de costumbre salpica a muchos de los funcionares públicos.

“Políticos errantes que por ambición se unen y te venden más veneno que un corillo de traficantes. Hay que investigarlos a tos, no es que uno tengan identificación y otros no. Las relaciones públicas no engañan a Dios”, menciona otra parte del tema.

El cantante y músico Emmanuel Santana junto a la voz femenina Adriana Santoni y un grupo de músicos compuesto por Luis “La Changa”, Luis Amed Irizarry, Antonio Caraballo y José David Pérez dieron vida a la rumba “Candela pa’ Ricky”. El tema que retumbó por las calles adoquinas de San Juan es un vivo manifiesto de la indignación colectiva de los ciudadanos que asistieron a la protesta en reclamo de la renuncia de Rosselló.

“Firme y pa’lante a este pueblo no lo para nadie… Que renuncie, que se vaya. Rosselló no dio ni dará la talla”, menciona la pegajosa plena que refleja el sentimiento colectivo de los miles de asistentes que ayer llevaron un claro mensaje de rechazo a las acciones del primer ejecutivo.

Figuras noveles del género urbano también han dedicado algún rap en las redes sociales para pedir la renuncia de Rosselló. En las redes circula una improvisación del joven MAX, grabada con su celular en una cancha. En su lírica habla de la decepción que impera entre los puertorriqueños.