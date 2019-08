El vínculo entre Bad Bunny y René Pérez cada vez es más estrecho. Así lo demostraron en el reciente episodio El Influence[R] edición especial, publicado ayer por Residente en sus redes sociales.

La voz de “Hijos del Cañaveral” desde hace un tiempo comparte varios de los episodios en sus cuentas de redes sociales en los que además de revelar datos de su vida, suele parodiar las tendencias en las plataformas digitales de contestar preguntas a los seguidores.

En este episodio el rapero se trasladó hasta Vega Baja, pueblo del Conejo Malo para la grabación.

En el episodio los artistas hablaron de cómo se conocieron y su trabajo en la colaboración para el tema“Bellacoso” y la canción social “Afilando los cuchillos”, inspirada en la situación que vive el país ante los reclamos de la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, que será efectiva mañana, viernes a las 5:00 p.m.

Ambos exponentes urbanos fueron figuras claves en el llamado a las masivas manifestaciones que se realizaron por 12 días consecutivos en Puerto Rico y que exigían la dimisión del primer ejecutivo, luego de los arrestos por corrupción de exfuncionarios de su administración y la revelación de un chat que mantenía el gobernador con once de sus allegados. El chat de Telegram contenía mensajes de burlas, mofas, insultos y hasta conspiraciones que abogados han alertado como posible comisión de delitos.

“Envié como a las 2:00 a.m. las voces a René y a Trooko, para que estuviera ready para las 9:00 de la mañana”, reveló la voz de “Estamos bien”en referencia a la realización del tema "Afilando los cuchillos". Bad Bunny se encontraba de gira en Ibiza y viajó a Puerto Rico para ser parte del histórico momento en que miles de puertorriqueños se tiraron a las calles para provocar la renuncia del gobernador.

Las revelaciones del trapero continuaron al hablar del uso de las mascarillas, que además de utilizarla como un accesorio las lleva como un método de protección.

“Uso esas mascarillas porque además de que me sale usarla..., me gusta mucho como se ve. Me la pongo para ir al baño, para tener relaciones sexuales… Me gusta estar en mi mundo escondido. Siento que me protege de la envidia de la gente... del que me quiera hacer daño. La uso como protección”, precisó Bad Bunny.

Ante la pregunta de sus seguidores el trapero confesó estar arrepentido de haberse realizado la tendencia de dentadura nueva que muchos colegas en el género urbano, figuras del entretenimiento y ciudadanos han adoptado para lucir una sonrisa perfecta. El artista recomendó que se busquen otras alternativas para arreglarlos dientes.