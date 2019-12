El exponente urbano Bad Bunny llevará este domingo alegría a niños y niñas a través de la segunda edición de la entrega de regalos de su Fundación Good Bunny: La vieja tradición.

La actividad se llevará a cabo en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en el Centro de Convenciones en San Juan. El esfuerzo contará con la colaboración del programa Toys for Tots de los U.S. Marines, que brindará apoyo con la transportación de los menores al evento y con personal durante la entrega de regalos.

Los regalos para los niños que se entregarán están relacionados a las disciplinas de la música, las artes y el deporte.

El año pasado el artista fue parte del evento y pudo entregar varios de los obsequios.

Si usted planifica llevar a su hijo o a algún menor debe conocer antes las reglas de la organización para el evento.

Debido a la cantidad de personas que se espera, la organización recomienda llevar niños mayores de ocho años.

La entrada al Centro de Convenciones será por las puertas del área Oeste.

Los estacionamientos abrirán a las 6:00 a.m. Habrá una tarifa especial de $5.00.

Para salvaguardar la seguridad de niños y adultos, no se permitirá pernoctar en las inmediaciones del Centro de Convenciones para hacer fila en horas de la madrugada.

Una vez entren al Centro de Convenciones, deberán pasar por el área de registro, donde se le proveerá un “voucher” a cada niño presente para redimirlo y recibir su regalo.