La Habana - El baterista cubano Dafnis Prieto triunfó en la edición 61 de los Grammy Awards con su álbum “Back to the Sunset”, y se confirma ante la industria musical como uno de los jazzistas de la “Mayor de las Antillas” con más empuje de los últimos tiempos.

Fue el único cubano que conquistó el codiciado gramófono, entregado en el Staples Center de Los Ángeles, premios a los que estuvieron nominados también la legendaria orquesta de salsa Formell y Los Van Van, por su CD “Legado”, y la banda de Hip-hop Orishas con el fonograma “Gourmet”.

“¡Lo hicimos!”, dijo Dafnis Prieto en sus redes sociales y felicitó “a todos los músicos de este álbum, a todas las personas que trabajaron duro para hacer que este sueño pase”. Además agradeció a la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos por reconocer su exitoso fonograma.

Prieto, compositor y autor de métodos para el estudio de la batería, triunfó en la categoría “Mejor álbum de jazz latino” ganándole a producciones como “Heart of Brazil” (Eddie Daniels), “West Side Story Reimagined” (Bobby Sanabria Multiverse Big Band), “Cinque” (Elio Villafranca) y “Yo soy la tradición” (Miguel Zenón y Spektral Quartet).

“Back to the Sunset” es el séptimo disco de Dafnis Prieto, pero significa el debut de su Big Band y lo realizó bajo su sello Dafnison Music. Fue considerado “una de las mejores grabaciones del año” por medios especializados como DownBeat, y The Wall Street Journal lo elogió como ejemplo de “la fuerza pura y la profundidad de campo que solo una gran banda puede lograr”.

El joven compositor se ha referido al disco ganador del Grammy como un “viaje en el tiempo, mirando hacia atrás y recordando el camino recorrido hasta ahora, con gratitud y alegría”, además de calificarlo como “un estado mental, un lugar para la contemplación y el amor”.

A lo largo de “Back to the Sunset” se nota un homenaje a sus ídolos y maestros, entre quienes se encuentran los boricuas Eddie Palmieri y Tito Puente, además de Chano Pozo, Chico O’Farrill, Bebo y Chucho Valdés, Mario Bauzá, Bobby Carcassés y Dizzy Gillespie.