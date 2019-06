Basta con observar el rostro del novel exponente urbano Derek Novah para que delate su herencia familiar. La forma del rostro y su sonrisa lo ubican de inmediato entre la descendencia de la familia Rivera en Santurce. Núcleo familiar que le dio vida al fenecido sonero Ismael Rivera, y por lo que el reguetonero se hace llamar “Young Maelo”.

Y es que todos en la familia del “Sonero mayor” guardan físicamente un parecido innegable. La herencia musical también se suma entre los parientes del gran salsero, ya que hay varios exponentes de la familia Rivera en en la escena musical.

Derek es nieto de Tomasa Rivera, hermana del “Sonero mayor”. Se crió escuchando la salsa y rumba de “Maelo” y del Combo de Cortijo desde la cuna y aunque el reconocido salsero falleció cuando él tenía menos de dos años, todos sus parientes le narraron el afecto y el amor que el sonero le profesaba. Fue a través de sus influencias musicales que se atrevió adentrarse al género urbano hace más de cinco años.

“La música para nosotros es todo, no solamente la música de mi tío, -porque en mi familia hay muchos músicos. Todos los cumpleaños se celebran a son de plena. Para cada fiesta tocamos los barriles y tocamos bomba. La clave se aprende desde chiquito y todo se toca a clave. Sino tocas a clave no eres de la familia y si lo haces bien recibes el respaldo para encaminarse”, afirmó Samuel Casillas Quijano, nombre de pila.

Derek nació en New York, pero se mudó en la etapa de niñez a la casa de su abuela Tomasa en Puerto Rico. Fue allí, que se formó escuchando bomba, plena, salsa, boleros, baladas y reguetón. Luego regresó a Estados Unidos y comenzó a nutrirse de los géneros R&B, hip hop, dancehall, pop y rock, entre otros. Esas funciones rítmicas fueron las que provocaron que en el 2013 se atreviera a lanzarse, junto a otros exponentes al ritmo de R&B y trap.

No obstante, no es hasta hace unos meses que concretó su lanzamiento en solitario y se armó de un equipo de trabajo.

“Escogí el género urbano porque es de mi generación y es lo me tocó. ¿A quién no le gusta un reguetón o un trap? Me crié con música afroantillana por eso la incluyó en mi estilo musical. Se puede escuchar en algunas fusiones que he hecho con música afroantillana, jamaiquina, percusión. El estilo con el que cantó es bien afro. Son mis raíces” , explicó el exponente que promociona el sencillo musical “Aunque sea mentira”, colaboración con el Rafa Pabón, otro artista de la nueva generación de la música urbana.

Otras de las razones por la que no seleccionó el género de salsa, -aunque demostró a El Nuevo Día que canta al ritmo de la clave salsera-, es que “no quería que me vieran a la sombra de mi tío que es lo máximo en la salsa”.

“Mi tío es mi inspiración y lo admiro muchísimo, pero vengo con mi propio estilo y mi deseo es trabajar junto a los muchos nuevos artistas que son muy buenos y que se destacan en la música urbana”, sostuvo el intérprete que combina diferentes ritmos en sus letras.

El intérprete de trap se prepara para lanzar su disco “Natu”, bautizado con ese nombre en honor a su hermana Natural, cuyo apodo es “Natu”. Derek explicó que el concepto gráfico del disco es una pieza de rompecabezas, ya que su hermana tiene la condición de autismo.