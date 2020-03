Con el hashtag #CantaConmigoDesdeTuCasa, la diva del pop latino invitó a sus seguidores a “janguear” y cantar con ella hoy, domingo, desde las 4:00 p. m. a través de su cuenta en Instagram @EdnitaNazario.

Según dijo la cantante al inicio de la transmisión, consciente de que las alternativas de entretenimiento virtual son las opciones que tienen miles de personas para sobrellevar la cuarentena y el aislamiento social que ha provocado la pandemia global de COVID-19 buscó esta forma de alegrar a su fanaticada.

“Sé que no es fácil, todos estamos en casa un poco enzorrados. Pero me he dado cuenta que tengo muy buenos amigos, que están pendientes a que todo esté bien, a darme la compañía que ellos saben que necesito. Yo también hago lo mismo con los míos y me mantengo en contacto. Una de las cosas que he descubierto es ahora tenemos más tiempo para conversar, para hablar, para compartir. Lo hacemos a través de texto, de las distintas apps, de vídeos, de Instagram. Y creo que eso es lo más importante. Sabemos que tenemos una comunidad y que no estamos solos”, dijo la cantante, quien en la primera hora logró que se conectaran más de 20,000 fanáticos.

A continuación, Ednita comenzó a interactuar con las personas que se conectaban y le pedían que cantara una canción. Entre ellas, cantó Mi pequeño amor, Como antes, No te mentía y Quiero que me hagas el amor. En algunos momentos, los mismos fanáticos cantaban parte de la canción, aunque hubo momentos en que la se escuchaba muy mal la transmisión. Uno de los momentos emotivos fue la conexión del cantante Tommy Torres, a lo que la Ednita reaccionó emocionada. “Y esa sorpresa tan bella”, comentó la cantante, tras felicitarlo por el concierto virtual que él había hecho el sábado en la noche y que a su juicio “estuvo brutal”. Luego de un breve intercambio, la cantante lo invitó a cantar la canción Tú sabes bien.