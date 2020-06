View this post on Instagram

Ellas son @sofi_chapa y Claudia, su mama´. Sofi trabaja en nuestra ofi de Mexico, es tour manager, vj, disen~adora, foto´grafa y editora de este vi´deo, segu´n la necesidad. @conectormusica que en la cuarentena se la pasa asolea´ndose y sembrando [email protected] teclista y corista de atercios con su mama´ Mechas - Ella (Pau)tiene un proyecto solista rebonito @leo.castiblanco guitarrista de a/3 y productor de 15aN~ERA tambie´n tiene una banda @duraznomusic @gregormerchan (batero de atercios y @morfonia_oficial y @elritodesodastereo) con don~a Estelita y Diana y Nico, esposa e hijo de @jorgecorredor , ingeniero de atercios. #15aN~ERA #aterciopelados&cia