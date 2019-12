Han pasado poco más de tres meses de la muerte de Camilo Sesto, ocurrida el 8 de septiembre de este año, y desde entonces su hijo, Camilo Blanes, ha sido objeto de señalamientos por parte de la prensa e incluso de su madre, Lourdes Ornelas, quien recientemente declaró que el estado de salud del joven era preocupante.

Y tras estas declaraciones, que señalaban que Camilín estaba hundido en los excesos, es ahora el mismo hijo del fallecido cantante quien otorgó una entrevista al programa español "Viva la vida", en donde dijo que nada de lo que dijo su mamá es verdad.

“Estoy bien, tengo días buenos y días malos como todo el mundo, pero bien en el fondo. Nunca se ha muerto nadie de mi alrededor y encima es mi padre. Ha cambiado todo, me ha dejado una serie de principios, de valores. Eso es lo que tengo de él, aparte de muchas otras cosas”, dijo el hombre de 36 años.

Incluso Blanes respondió al tema de la herencia de su padre y como manejará este tema: “No creo que cambie mucho por la herencia. Cambiará mi forma de actuar, pero será para bien. No creo que me compre un yate ni nada por estilo. Voy a seguir siendo productivo artísticamente o como sea. No he perdido mi rumbo”.

Camilo Jr negó rotundamente las declaraciones de su madre, en la misma entrevista que otorgó al programa de televisión, el hombre aseguró que está sobrio y le envió un mensaje a Lourdes: “He salido mucho pero nunca ha pasado esto. No sé por qué mi madre dice eso, mi madre es como es, exagera algunas cosas y da entrevistas sobre ellas. Pero…un beso mamá, te quiero igualmente, no te preocupes”, añadió.

Camilo Sesto había intentando encauzar el futuro de su único hijo e incluso en alguna ocasión le había sugerido que estudiara Derecho para que pudiera gestionar con criterio los intereses de la familia. Sin embargo, la propuesta no convenció a Camilo Jr.

Tras le muerte del cantante en septiembre pasado, a principios de octubre se procedió a la apertura del testamento que dejó el exitoso músico y en el que consta que dejó todos sus bienes a Camilín, quien, a partir de ahora, tendrá que gestionar una herencia millonaria entre derechos de autor, propiedades y efectivo en cuentas.