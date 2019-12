El vídeo musical más visto en YouTube el 24 de diciembre, día de Nochebuena, fue "Que tire pa' lante", de Daddy Yankee.

La canción del "Big Boss" superó incluso al recién lanzado vídeo "All I Want For Christmas Is You", de Mariah Carey.

"Que tire pa' lante" logró más de 7.7 millones de vistas, mientras el tema de Carey alcanzó los 7 millones.

El reguetonero boricua había celebrado recientemente que la misma canción se convirtió en la más escuchada en Estados Unidos.