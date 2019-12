Desde principios de los años 70, Elton John comenzó a construir una exitosa carrera en la que ha pasado por todo tipo de situaciones, incluso algunas complicadas, pues desde sus inicios el cantante tuvo que batallar con problemas de drogas y adicciones y otras circunstancias que lo han puesto en apuros.

Una de ellas ocurrió hace algunos años, cuando el cantautor ofreció un concierto en Las Vegas, donde tuvo que usar pañal mientras actuaba, esto porque en esa ocasión no podía controlar sus ganas de ir al baño, así lo informa el portal Daily Mail.

El mismo medio británico señala que Elton tuvo que recurrir a los protectores para adulto, debido a que dos semanas antes se había sometido a una cirugía de próstata y como resultado, el control de su vejiga se vio afectado, por lo que el intérprete señaló que “no podía controlar sus necesidades”.

“Si tan solo supieran, en ese momento me estaba orinando”, dijo entre risas John, quien a pesar de pasar por un momento incomodo, hoy toma esta anécdota como algo gracioso, además de agradecer por no tener que seguir usando pañales para subirse al escenario.

Recientemente, el artista inglés lanzó su autobiografía titulada “Me”. En ella se puede saber un poco más acerca de la vida del artista, así como de otros sucesos que vivió con otras celebridades.

Uno de los extractos del libro salió a la luz, y en él se leen las fuertes declaraciones que hace Elton sobre el comportamiento de otra gran personalidad, el fallecido Michael Jackson.

El compositor calificó al “Rey del Pop”, a quien aseguró conocer desde que tenía 13 o 14 años de edad, como “una persona perturbadora”, así lo reveló el portal TMZ.

"Conocía a Michael desde que tenía 13 o 14 años... Era el niño más adorable que puedas imaginar. Pero en algún momento de los años intermedios comenzó a aislarse del mundo y a alejarse de la realidad como lo hizo Elvis Presley”, contó Elton John.

"Dios sabe lo que estaba sucediendo en su cabeza y Dios sabe qué medicamentos estaba tomando, pero cada vez que lo veía en sus últimos años salía pensando que el pobre hombre había perdido totalmente su cordura”, añadió.