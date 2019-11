Tras una breve pausa en su carrera artística, el boricua Kevin Kevin, exconcursante y finalista del “reality show” de Univisión “Va por ti”, anunció el lanzamiento de su sencillo navideño “Se prendió la fiesta”.

“Describo este tema como uno totalmente bailable y que invita a todos a olvidar la tristeza y a enfocarse en la alegría y la unión familiar sobre todas las cosas”, dijo el cantante que comenzó su trayectoria musical junto a orquestas de merengue como “Fuego Latino” y “Bomba Tropical”.

A principios de mes, Kevin Kevin -quien ha trabajado en producciones musicales de SBS Productions como “Mary Poppins”, “El fantasma de la ópera” y “Shrek”- compartió su regreso a la música de la mano del cantautor venezolano Autor Nómada. El artista que también resultó finalista en el “reality show” “Batalla de las Américas” que se transmitió por Mega TV Puerto Rico, estaba “ansioso y entusiasmado” por volver a grabar y presentar un nuevo trabajo musical.

“La inspiración de este tema lo impulsó el deseo de llevarle esperanza a mi isla, la cual amo con todas mis fuerzas”, expresó el intérprete. “Puerto Rico se distingue por ser un pueblo de unión y de alegría y ver cómo se está alejando de esto que tanto nos identifica, no me dejó otra opción que retomar mi carrera e inspirar a través de la música. Quiero motivar a que la gente recurra a los corazones de los demás, a la bondad, a la familia, a la unidad y al amor. Esto no sería posible sin Autor Nómada, a quien le plasmé mi idea y creyó en el proyecto”, agregó el discípulo de la cantante estadounidense Leslie Gracia, con quien ha trabajado directamente y guarda “gratos recuerdos y grandes experiencias”.

Kevin Kevin admitió que no tenía contemplado lanzar un tema navideño, sin embargo, “la época también lo requiere y qué rico que sea la plena la que sirva de presente al disco que estoy grabando ahora mismo”.

“Se prendió la fiesta” está disponible en las redes sociales y plataformas de música digital.