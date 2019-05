La soprano puertorriqueña Eva de la O falleció el sábado 4 de mayo en la ciudad de Nueva York, luego de una larga batalla contra el cáncer, informó hoy Pro Arte Musical.

A la cantante le sobreviven sus hijos David y Sara.

Egresada de la escuela de artes Julliard, Eva fue la primera cantante lírica puertorriqueña en presentarse en el mítico Teatro La Scala en Milán. Además, en múltiples ocasiones cantó como artista invitada de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, bajo las batutas de los maestros Odón Alonso, Eugene Kohn y Guillermo Figueroa.

Eva dedicó los pasados 40 años de su vida a impulsar las carreras de cientos de artistas puertorriqueños y latinoamericanos, presentándoles en importantes salas de concierto en la ciudad de Nueva York. En 1980 fundó Música de Cámara, una organización sin fines de lucro que presentó cientos de conciertos como parte de sus temporadas artísticas. Música de Cámara promovió el trabajo de instrumentalistas, cantantes y compositores puertorriqueños de música clásica al servirles de plataforma para presentarse en prestigiosas salas como Alice Tully Hall, Carnegie Hall, la Catedral St. Patick y el Museo Metropolitano de Arte.

“Los músicos puertorriqueños e hispanos en Puerto Rico y New York estamos de luto con la partida de Eva de la O. Soprano puertorriqueña de excelencia, artista incansable, patrona de la música puertorriqueña, iberoamericana y del Caribe en la ciudad de New York. Su compromiso y legado no tienen comparación. Su amistad, bondad, excelencia y orgullo boricua siempre nos acompañarán”, expresó Roselín Pabón, director emérito de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.

Por su parte, Myrna Rivera, presidenta de Pro Arte Musical y amiga personal de la soprano, indicó que “la partida de Eva deja un vacío que será difícil de llenar, pero también nos deja un inmenso legado que nos servirá de guía y faro en la defensa y promoción de nuestra música. Eva no solo fue un ser humano especial, sino también una mecenas comprometida y una visionaria”.