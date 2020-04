Problemas con los niveles de azúcar pueden haber provocado la muerte de Enrique Lucca Encarnación, hijo de Papo Lucca, reconocido músico y director de la orquesta La Sonora Ponceña.

Zulma Lucca, tía del ingeniero de sonido apodado Papo Junior, confirmó vía telefónica que la muerte ocurrió el sábado.

“Aparentemente de un bajón de azúcar. Él era diabético y parece…no sé qué pasó de verdad, pero es cierto que falleció”, indicó la hermana de Papo Lucca.

Sostuvo que después del terremoto ocurrido en la isla el Día de Reyes, el hijo de Lucca se trasladó a la Florida junto a su familia.

Fue ayer en la tarde que el director de la Sonora Ponceña supo lo que había ocurrido, ya que por instrucciones de sus médicos lo mejor era decirle antes que había tenido que ser ingresado al hospital. Lucca padece de varias condiciones, entre ellas del corazón.

“Mi hermano está destruido, destruido”, sostuvo al indicar que en la familia existe la preocupación de saber cómo se llevará a cabo la despedida en medio de la pandemia de coronavirus, que ha limitado la manera en la que se llevan a cabo los funerales.

“Ahora mismo no se sabe (qué va a pasar) porque mi sobrina iba a hacer gestiones hoy. Si se trae el cuerpo, si será cremando. Nosotros en eso no creemos, pero si no hay nada más… En un dilema muy triste”, precisó.