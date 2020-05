El cantautor puertorriqueño Hermes Croatto y St. Clair Foundation se unen para ofrecer un concierto en vivo y celebrar el poder que tiene la música como aliciente, ahora más que nunca en donde la pandemia nos mantiene con distanciamiento social.

Además de unir a la ciudadanía a través de su música, se señaló que este concierto también tiene como propósito el que sus seguidores conozcan más sobre la misión de St. Clair Foundation, una organización sin fines de lucro fundada en el 2018 con la misión de impactar la salud, educación y bienestar de los niños y jóvenes de Puerto Rico a través de la música.

La cita será este próximo jueves, 21 de mayo a las 7:00 p.m. a través de un Facebook Live desde la página del artista.

Iniciativas como "Música y País" es uno de los proyectos que la fundación ha respaldado. A través de este programa se ha logrado impactar 12 casas-albergues, sobre 175 niños y más de 3,000 interacciones entre musicoterapistas y niños. El alcance de las casas-albergues del programa de este año representa casi un 20% de los albergues en Puerto Rico. La música es parte esencial de la terapia que reciben estos niños que han sido removidos por el Departamento de la Familia y forma parte de su recuperación.

“En St. Clair Foundation creemos en la niñez y juventud de este país y en su bienestar. Es por eso que nuestro esfuerzo primordial es recaudar fondos para continuar apoyando programas, entre otros, basados en la musicoterapia”, expresó Noemí Pérez-St Clair, presidenta de la Fundación.

Por otra parte, Croatto resaltó la eficacia de los poderes sanadores que tiene la música en los niños. “Cuando St. Clair Foundation me hizo el acercamiento no dudé en decir que sí. Para mí es un placer poder llevar alegría a través de la música como hace la fundación con los talleres de musicoterapia. Qué mejor momento que el que estamos viviendo para que las personas conozcan su labor y la importancia de la música en el proceso de sanación que viven estos niños y jóvenes. La música es refugio y en mi caso no solo sirve para llevar alegría, sino también para educar sobre nuestra cultura y folclor,” comentó el cantautor.