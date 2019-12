Del barrio al mundo Daddy Yankee ha dado grandes e históricos pasos en la industria musical. Sin embargo, esta anoche sumó una hazaña histórica al ofrecer un concierto insuperable en su patria.

El exponente urbano lució grandioso al lado de un montaje impresionante que protagonizó el espectáculo, el primero de las diez funciones que realizará este mes en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. El exponente urbano establece el récord del artista con más funciones de un mismo show en el coliseo.

El único fallo del concierto se produjo en la segunda parte del festejo musical. El artista quedó atrapado en la plataforma superior del techo del coliseo, mientras interpretaba el éxito "Somos de calle". Una vez concluyó el tema pidió disculpas al público y explicó que era la primera vez que le sucedía esto en un escenario. La plataforma logró descender después y el artista pidió varias veces "perdón".

Para enmendar el problema técnico el artista aseguró que regalaría una función libre de costo a todos los asistentes de la primera función que tengan el boleto.

"Pina tú que estás aquí vas a pagar la función. Guarden los boletos", afirmó mientras el público gritaba eufórico "MVP".

Ayer el productor del espectáculo Rafael Pina y el artista pregonaron en las redes sociales que se trataría del mejor show del género urbano en el recinto en Hato Rey. No se equivocaron, aún con el problema técnico. Y es que pareciera que la espera de 12 años sin pisar en el Coliseo de Puerto Rico como solista era necesaria para demostrar que es el líder máximo del género urbano a la hora de presentar un espectáculo completo de más de dos horas y medio que le permitió repasar casi 30 años de trayectoria.

Su rol de jefe lo dejó claro desde el principio del espéctaculo, titulado "Con Calma pa'l Choliseo" . El "Big Boss" aterrizó en el escenario desde un avión recreado mediante una tecnología surrealista y sofisticada al ritmo del tema "El Jefe". Los visuales proyectaron el avión sobre el público que deliraba ante la llegada del reguetonero.

"Así se empieza un choliseo" , exclamó el exponente urbano que de inmediato prosiguió con su reciente éxito "Qué tire pa'lante" mientras la audiencia bailaba y hacía vibrar el coliseo. Todos de pie cantaban y bailaban el sencillo musical.

"Ahora sí. Oyéme me encanta la vibra que está pasando. Llevaba 12 años sin pisar este coliseo. Pasar de un party de marquesina en uncaserío y vender diez funciones es otra cosa. En estas navidades ustedes me han hecho el mejor regalo. Gracias Puerto Rico. Los amo" , sostuvo el artista que interpretó 34 canciones integrando varios medleys en el repertorio. Interpretó los clásicos "Rompe", "Machucando", "Gata Gata Gangster" , "Mayor que yo" , "Latigazo" y "'Segurosky", entre otros, todos coreados a viva voz.

La combinación del repertorio le permitió al reguetonero demostrar su evolución musical, dominió escénico, improvisación y fluidez rítmica.

Daddy Yankee viajó a través del tiempo. Se remontó en el pasado desde el underground que hizo con el productor DJ Playero hasta pasar por la sabrosura de las colaboraciones de ritmos tropicales, electrónicos y ofrecer mucho perreo. Nunca dejó caer el show y para ello integró a más de 30 bailarines en el escenario bajo la dirección del coreógrafo Greg Chapkis.

Utilizó la modalidad tecnológica de los sikiris y conversó de manera genuina con la audiencia. Siempre que hizo una referencia de Puerto Rico la contó desde sus vivencias en el barrio, las travesías en botes en Fajardo o su cotidianidad como residente de la isla, ya que nunca se ha ido de su patria.

Una de las partes más emocionantes fue su regresó a la comunidad Villa Kennedy, recreada en una enorme pantalla en el escenario. El artista narró musicalmente lo que el denomina el inicio de un movimiento urbano que hace que el mundo baile.

Al ritmo de las pistas del underground llegó su primer chanteo con el tema "Me quedo", luego interpretó "Mi funeral" y "Yamilet". Acto seguido, demostró su dominio en la improvisación veloz, talento que siempre lo ha distinguido. Del underground pasó de inmediato a presentar a los primeros invitados de la noche presenciales Wisin y Yandel al ritmo de los éxitos "No me dejes solo", "Saoco" y "Si supieras".

Previo al "Dúo de la historia" los exponentes Bad Bunny, Nicky Jam, Anuel AA, Lunay, Zion y Lenox grabaron sus participaciones proyectadas en la pantalla.

Con su homólogo Nicky Jam recordó la época de Los Cangris con los temas "En la cama" y "Hasta el amanecer" y con el Conejo Malo y Anuel AA le dio espacio al trap, subgénero que en los últimos años acapara el género urbano.

Las próximas proyeccciones de artistas fueron con Ozuna con los temas "Baila baila" y "No quiere enamorarse". Igual sucedió con el tema más escuchado y vistoenla historia en la plataforma YouTube, su colaboración con Luis Fonsi en la composición de "Despacito". La integración del cantautor fue grabada previamente.

Uno de los temas más esperados de la noche fue "Con calma". El artista no defraudó a sus fans al proyectar una experiencia virtual y moderna. El vídeo de "Con calma" resutó ser el más visto este año en YouTube. Con los éxitos "Limbo" y "Dura" regaló momentos de pura adrenalina y baile.