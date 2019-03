El cantante Manny Manuel fue ingresado esta tarde en el Hospital General de Tenerife debido al estado anímico en que se encuentra, informó su representante en España, Carlos Zerolo, en comunicación escrita.

“Manny se encuentra inmerso en una terrible depresión, razón por la cual ha sido ingresado en el centro médico tinerfeño”, lee el comunicado.

La meta de Zerolo, precisó, es que el artista reciba “atención especializada” hasta su regreso a Puerto Rico.

El artista entró a la sala de urgencias del hospital sin mostrar ningún tipo de resistencia confirmó esta tarde el representante legal del artista, el licenciado Ricardo Carrillo, quien en la mañana de hoy junto a Zerolo tomaron la determinación de ingresarlo “para tener una visión clara de su condición”. El licenciado consultó previamente la decisión con la familia de Manny Manuel.

“En el hotel teníamos un médico que lo visitaba diariamente y lo trataba, pero decidimos entonces que era mejor que se ingresara para conocer a ciencia cierta cuál es su condición y que le brinden el tratamiento que sea necesario y estar seguro que cuando haga el viaje lo haga adecuadamente”, afirmó el licenciado que durante esta semana ha mantenido comunicación directa con el artista y la asistente y amiga del merenguero Carmen Lianette Ortiz, la única boricua que lo acompaña.

A preguntas de cómo se encontraba el cantante previo a su ingreso al hospital el licenciado precisó que Zerolo le comunicó “que Manny viajó bien en el automóvil y llegó a salsa de urgencias bien y no hubo ningún problema. Él está ingresado en la sala de urgencias”.

“Manuel está tranquilo, está responsivo, pero no está alegre y está sumamente triste ante lo sucedido”, informó el licenciado.

Sobre la responsabilidad económica de los costos del ingreso al hospital, Carrillo respondió que se envió un dinero a través de una transferencia bancaria para sufragar los gastos médicos.

Carrillo no pudo precisar cuándo sería el regreso del artista a la isla, ya que dependería del estado de salud del merenguero.

Zerolo es el productor que contrató las presentaciones del merenguero orocoveño en España. El empresario había anticipado ayer que ya tramitaba los pasajes para el regreso a la isla en los próximos días del llamado “Rey de Corazones” tras su malograda presentación en el Carnaval Las Palmas de Gran Canaria.

Manny Manuel llegó a Islas Canarias la semana pasada para presentarse en los carnavales. Sin embargo, el domingo, subió desorientado a la tarima del primero de los compromisos y comenzó a cantar desafinado. Entre gritos del público, la concejala Inma Medina canceló la presentación. Horas después, se anunció que sus otras dos presentaciones en los carnavales de Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz también quedaban canceladas. Tras el incidente, el Ayuntamiento le exigió a Manny Manuel que le devolviera cerca de $17,000 que le habían pagado en adelanto por el espectáculo que no completó, gestión que Zerolo se comprometió a completar.

Desde entonces, Cruz Manuel Hernández, nombre real del cantante, ha estado sometido al juicio público en España y en Puerto Rico de parte de quienes condenan sus comportamiento.

“La oficina de representación del artista en España ha comunicado que debido al estado anímico del cantante, sometido a un linchamiento mediático tras su expulsión del escenario cuando ya había comenzado su actuación en el carnaval de esa ciudad el pasado domingo día 24 de febrero, ha obligado a su ingreso en un centro sanitario”, añade el escrito enviado por Zerolo a El Nuevo Día.

“De esta manera, según los representantes de Manny Manuel, queda garantizada la salud del cantante y un normal vuelo de regreso”, destaca.

Por su parte, el representante de ventas y productor César Sainz pudo comunicarse en la tarde de ayer con el cantante y aseguró que “lo escuché bien y consciente”. Sainz se enteró hoy del ingreso de Manny Manuel a un hospital en España, por el comunicado enviado por la oficina del promotor.

En su conversación con el vocalista dijo que hablaron sobre su expulsión del carnaval, su traslado a Puerto Rico y sus presentaciones en la isla.

"Manuel está consciente de todo lo que sucedió. Dentro de lo que hablamos me preguntó que si las presentaciones en calendario seguían y le dije que todo sigue en pie y que lo importante es que él se ponga bien y se recupere en su totalidad. De hecho me sentí muy contento al escucharlo", sostuvo el productor que solo funge como representante de ventas del artista.

El intérprete de “Cómo duele” tuvo una exitosa carrera en la década de 1990 tras dejar el grupo Sabrosos del Merengue, pero años después comenzó a batallar contra un problema de alcoholismo.

El 29 de diciembre de 2011, la Policía de Puerto Rico lo encontró desorientado, con varias lesiones en el cuerpo y rostro a la orilla de una calle en Condado. Como consecuencia de ese incidente, a principios de 2012, ingresó a una clínica de rehabilitación en Florida, con la ayuda del salsero Bobby Cruz y la cantante Olga Tañón, con quien continuó parte del tratamiento en su casa.

En el 2015, impactó una patrulla de la Policía en Santurce al manejar ebrio. En esa ocasión, arrojó .257 por ciento de alcohol en su organismo mediante prueba de aliento. Posteriormente, en 2017 sufrió heridas leves cuando el auto que conducía se precipitó por un barranco en Naranjito. En esa ocasión, el accidente no fue vinculado con consumo de alcohol.