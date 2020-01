El grupo musical Limi-T 21 hizo un llamado a la unidad durante su participación esta tarde en la 50 edición de las Fiestas de la Calle San Sebastián, que se celebran hasta este domingo en el Viejo San Juan.

Javier Bermúdez, quien integra el conjunto junto a Ángel Ramiro Matos y Elvin Torres, lamentó que se haya creado una falsa división entre la gente del norte y el sur de Puerto Rico, luego del terremoto 6.4 que sacudió a la isla el 7 de enero.

Limite 21 que son de sur de Puerto Rico nos dice que no se puede dividir a Puerto Rico en el norte y el sur. Y como eijo Olga Tañon podemos ser solidarios a la misma vez. @SJUCiudadPatria @tadik pic.twitter.com/ftSGsPv8cs — Carmen Yulín Cruz (@CarmenYulinCruz) January 18, 2020

“Quiero que sepan que Puerto Rico es uno y que nos duele lo que está pasando en el sur. Pero nosotros tenemos una responsabilidad que es dar alegría al que quiera estar alegre" dijo emocionado el artista, quien es natural de Santa Isabel.

Narró que hace tres años se mudó a Caguas y que gracias a que vive en el norte pudo auxiliar a su madre, así como a su familia, que se ha visto afectada por los temblores que siguen afectando la zona suroeste del país. “Papá Dios es tan bueno y tan grande que mandó a su hijo a vivir al norte aún sin él querer porque Él sabía que en algún momento su hijo iba a tener que mudar a toda su familia al norte para que perdieran el miedo de lo que está pasando allá en el sur”, agregó, mientras sus compañeros lo consolaban.

El público se unió en un fuerte aplauso para el cantante, quien dedicó el espectáculo del grupo “a toda esa gente del sur”. “No están hoy en la San Sebastián, pero el año que viene van a estar aquí. Y que no se crean que porque estamos aquí no los amamos y no los queremos y no estamos sufriendo por ellos. Que no se lo crean”, expresó, toda vez que dijo que había gente de la orquesta con familiares que perdieron sus casas y estaban allí, unidos y en solidaridad.