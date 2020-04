El cantante dominicano Johnny Ventura agradeció ayer, Viernes Santo, de gozar de salud óptima y plena, luego de ganarle la batalla al COVID-19 que lo mantuvo hospitalizado en la República Dominicana.

El intérprete estuvo ingresado en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina en la República Dominicana a causa del coronavirus y fue dado de alta la semana pasada.

Ventura, quien se encuentra en su residencia recuperándose había prometido a sus seguidores que tan pronto los resultados de coronavirus arrojaron negativo lo comunicaría para celebrar la gran noticia.

“Les prometí un vídeo tan pronto liberará esta inesperada batalla y hoy con mucho regocijo les comunico que luego de realizarme las pruebas correspondientes, he dado NEGATIVO a la presencia del COVID-19. ¡Gracias Dios!”, escribió el artista junto a la publicación de un vídeo en las redes sociales, en el que agradece a su familia, al personal médico y a Dios.

“Es el momento de agradecer, primero a Dios por esta prueba que nos has permitido pasar con éxito. Volver a la vida, volver a la paz. Te lo agradeceremos por siempre. A todo el personal médico de la clínica, enfermería y personal de soporte trabajó para que volviera a estar estable. Tanta gente que unió sus oraciones para que el Señor me devolviera salud. A mi familia y mis hijos que no me dejaron solo. Estamos de vuelta con más fe...", señaló el merenguero en el video.

El también conocido como "El Caballo Mayor", expresó la semana pasada al ser dado de alta que "fueron días de mucha incertidumbre y preocupación", pero que las oraciones le dieron "la fortaleza para vencer con gallardía este terrible momento".