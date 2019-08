La cantautora Kany García decidió retomar su gira de conciertos luego de reconocer que Puerto Rico vive uno de los momentos más críticos y de transformación en la historia del país.

La vocalista de “Soy yo” fue parte de las multitudinarias manifestaciones que provocaron la renuncia histórica del gobernador Ricardo Rosselló, que cesa en su función este viernes a las 5:00 p.m.. Kany se encontraba de vacaciones y canceló las mismas para poder ser parte del reclamo de la renuncia de Rosselló.

La artista anunció esta mañana el inicio de su tour desde la transformación que se vive como país e individuos.

“Al igual que mi país no es el mismo, nosotros como individuos tampoco. Estoy dilucidando como me enfoco para retomar mi gira este viernes..Siempre he creído que para transmitir en el arte,es necesario ver el dolor muy de cerca y haber navegado en el fondo..Siendo así estoy lista!!”, publicó la voz de “Remamos”.

En la agenda de la intérprete figuran varias presentaciones en las ciudades en Colombia y Argentina, entre otros países.

Aunque la cantante advierte que somos otro país lo cierto es que todavía Puerto Rico enfrenta días de incertidumbre ante las determinaciones más recientes del gobernador que nombró hoy al excomisionado residente Pedro Pierluisi para la vacante de secretario de Estado. Ahora le toca a la Legislatura confirmar o colgar el nombramiento, que al parecer no cuenta con los votos de parte de los legisladores.