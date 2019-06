Durante toda su carrera como cantante, Jennifer López ha contado en sus conciertos con la presencia de sus miles de fanáticos, así como con la compañía de grandes estrellas de la música, pero sin duda alguna, este nuevo tour que comenzó hace unos días por Los Ángeles quedará marcado por siempre en la vida de JLo.

En esta ocasión, la cantante tuvo como invitada a una de las personas más importantes de su vida y se trata ni más ni menos que de su hija, Emme, quien no sólo acompañó a su madre como público durante su show, sino también en algún momento y sin temor alguno, la pequeña subió al escenario e interpretó junto a su madre el tema "Limitless".

A través del canal de YouTube de la “Diva del Bronx”, Emme confesó lo que sintió realmente al compartir un escenario tan importante junto a su famosa madre, experiencia que guardará por siempre en su memoria, ya que sin duda, ha marcado un antes y un después en su carrera que apenas está arrancando.

"Cuando era pequeña me daba mucha vergüenza cantar delante de las personas, pero ya no más. En la escuela canto, estuve en una de actuación. Lo había hecho antes, pero no así", dijo la pequeña sobre este paso tan importante que dio de la mano de su mamá.



"Me gusta ensayar porque unas horas después vas a estar encima del escenario delante de 200,000 personas. Eso es mucha gente y es divertido", comentó feliz y recalcando que su desenvolvimiento delante de la gente lo lleva en la sangre.

Sobre el momento que vivió arriba del escenario explicó que no podía ver a todas las personas por tantas luces que había, situación que agradeció mucho.

"No puedo ver a nadie y eso está bien. Así miro a mamá. Siento que he logrado algo que se puede ver en todas esas personas que aplauden", expresó Emme.

JLo no dudó en compartir con sus millones de seguidores el vídeo de este emotivo momento. El clip lleva, hasta el momento, más de 4,740,000 reproducciones y miles de comentarios en los que dejan claro el gran talento que la pequeña Emme heredó de sus famosos padres. Además de recibir los mejores deseos en su carrera como cantante.

Esta es la primera presentación oficial de la hija de Jennifer López y el también cantante Marc Anthony. Emme, de tan sólo 11 años, brilló como nunca arriba de un escenario y frente a miles de espectadores, con esa seguridad y voz que ya la caracteriza para cantar.