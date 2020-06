El concierto “Las Vegas Experience”, que reunió en un mismo escenario a los cantantes Luis Enrique, Glenn Monroig y Roberto Sueiro con el director musical Ángel “Cucco” Peña, fue lanzado como una grabación audiovisual que recopila las interpretaciones que estos artistas realizan del repertorio icónico de las leyendas de la capital del juego y el entretenimiento, Las Vegas, Nevada.

Fue el 14 de septiembre de 2018 cuando estos artistas desplegaron sus talento en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en San Juan, en un espectáculo lleno de recuerdos musicales, risas y camaradería, que evocó la época de las grandes glorias que se presentaban en Las Vegas para los años cincuenta.

Acompañados por 22 músicos virtuosos que forman parte del B.O.B. Big Band, interpretaron la música de grandes leyendas como: Frank Sinatra, Nat King Cole, Sammy Davis Jr., Tony Bennett y Tom Jones, en un espectáculo titulado: “Las Vegas Experience”. Ahora, bajo el sello discográfico BrokyUnion Music, lanzan oficialmente este disco en vivo en todas las plataformas digitales y el concierto en video a través de YouTube.