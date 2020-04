Tim Rice (1944) y Andrew Lloyd-Weber (1948) comenzaron a pensar en cómo llevar la historia de Jesús al rock estando en Ventimiglia, Italia, en la casa junto al mar de una tía de Rice.

Solo sabían que lo que querían contar era un pilar de la cultura, que todos conocían la trama y que, creyentes o no, todos tenían una opinión sobre ella. Era un mundo, el de comienzos de los 70, que convivía con los resabios de la "revolución de las flores" y donde el fenómeno hippie todavía era considerado de vanguardia.

Ambos estaban empapados de ese ambiente, y latía en ellos la idea de mirar la historia sagrada desde una perspectiva diferente. Ese punto de vista fue partir desde Judas y sus reflexiones, mientras que el nexo entre él y Jesús sería el de dos amigos y compañeros intelectuales que terminan siendo oponentes y víctimas del destino.

"Genuino desinterés"

Primero fue el vinilo, hoy considerado una pieza histórica. Ian Gillan, el cantante de Deep Purple, fue Jesús; Murray Head, Judas, e Yvonne Elliman, María Magdalena. El disco fue considerado escandaloso, pero ni siquiera esa tipificación logró encender la curiosidad del público inglés.

"Parecía que no iba a pasar nada. Nadie se interesaba en nuestro 'Jesucristo'. Fue recibido con un silencio clamoroso; no había ánimo destructivo, sino genuino desinterés", recuerda Lloyd-Weber.

"Pasaron unos meses y de repente, de la nada, nos llaman de Estados Unidos para decirnos que el disco es allá top de ventas. Fue por eso que como ópera-rock se estrenó en Nueva York y no en Londres. Y, de hecho, cuando se hizo en Londres, se montó más como un concierto que como un espectáculo. Nunca pensamos en un musical convencional; queríamos hacer algo diferente, pero tampoco teníamos muy claro ni qué era ni cómo era. Quizás nos ayudó no saber lo que estábamos haciendo. La película vino después".

Fue el productor Robert Stigwood quien se lanzó a la empresa de ponerlo en escena en Broadway, y quien estuvo detrás de la película de 1973, rodada en Israel por Norman Jewison, con Ted Neeley (Jesús), Carl Anderson (Judas) e Yvonne Elliman (Magdalena). Por cierto, el filme fue calificado de escandaloso y herético, y hasta en Chile se escucharon prédicas en contra de la forma en que se abordaba la historia. Especialmente llamaban la atención una cierta mirada comprensiva sobre Judas, predestinado a la traición, y el deslumbramiento amoroso de María Magdalena por Jesús.

Las primeras notas

"Tratamos a Cristo más como a un hombre que como un Dios", dice Rice. "Nosotros, como autores, no tomamos posición. Pero el punto de partida nos lo dio el deán de la Catedral de San Pablo (Londres), que una vez nos dijo: 'Toma a Jesús y quítalo de las vitrinas'. Como base, elegimos el Evangelio de Juan y también usé la vida de Cristo escrita por el obispo católico estadounidense Fulton Sheen y la del italiano Marcello Craveri".

Pronto, sin embargo, la Iglesia Católica comenzó a entender mejor la propuesta. Tanto, que en 1974, al llegar a Italia, la comisión nacional de calificación cinematográfica dijo que la cinta "no quiere ser, y no es, ni el Cristo de la historia ni el de los evangelios. Una tal fisonomía de '' espectáculo-fantasía-religioso' es exaltante y estimulante, también por la riqueza artística del trabajo. Por lo tanto, merece una recomendación, pero también de un enfoque prudente y consciente".

Si el álbum propiamente es de 1970, fue en 1969 que nació "Superstar", la canción de Judas, que en 1971 tuvo un exitoso video promocional como single, donde Murray Head aparece cantando al interior de una iglesia en ruinas acompañado por un coro de mujeres negras y donde imágenes bíblicas se mezclan con fotografías de niños nigerianos muertos.

Lloyd-Weber recuerda así cómo empezó a surgir la música: "Iba caminando por Fulham Road, justo en frente del restaurante Carlo's Place, a cuyo dueño conocía. Las notas vinieron a mi mente y entré al restaurante para que me dieran un papel para anotarlas. No quería que se me olvidaran".

Debut chileno en 1973

En Chile, el primer Judas fue Juan Carlos Duque quien, siendo un estudiante de 17 años, actuó en la primera versión de "Jesucristo Superestrella", en 1973, en el Teatro Municipal. La obra en español alcanzó la fama en voz de Camilo Sesto, mientras que Ángela Carrasco lo acompañaba como María Magdalena.

El filme fue calificado en el país para mayores de 14 y se estrenó en octubre de 1974 en el cine Huérfanos, donde estuvo más de un año en cartelera.

Durante más de 35 años, el sacerdote Juan de la Cruz Suárez, conocido como "el capellán de los artistas", exdeán de la Catedral de Santiago y actual párroco de La Asunción, se dedicó a organizar presentaciones de "Jesucristo Superestrella" en las parroquias donde trabajaba. Se ha vuelto una tradición chilena -interrumpida este año por la epidemia- que en Semana Santa se presenten en Santiago a lo menos cuatro o cinco versiones.