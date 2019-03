La cantante estadounidense Britney Spears está feliz porque sus canciones han servido de inspiración para crear el musical "Once Upon a One More Time", que abordará la historia de varias princesas de Disney y su despertar al feminismo.



"Estoy muy emocionada de tener un musical con mis canciones, especialmente uno que recrea un mundo tan mágico lleno de personajes en los que crecí, a quienes amo y adoro... Esto es un sueño hecho realidad", destacó la "Princesita del pop" a través de un comunicado.

De acuerdo al productor James L. Nederlander, dueño de nueve teatros en Broadway, que está a cargo del nuevo musical, dijo a The New York Times que serán 23 canciones de Britney las que integren el musical.

El productor no reveló el nombre de las canciones que formarán parte del musical.

La obra se basa en la vida de varias princesas como Snow White (Blancanieves), Cinderella (Cenicienta), Rapunzel y Sleeping Beauty (Bella Durmiente), que se reúnen cada 15 días para leer un libro de los Hermanos Grimm, pero cuando estos se acaban, ellas quieren uno nuevo, por lo que hace su aparición una hada madrina que les entrega "La mística de la feminidad", de la activista estadounidense Betty Friedan, lanzado en 1963.

Al leer sobre el feminismo, altera la vida de las princesas y sus sentimientos y pensamientos serán expresados a través de las canciones de la "Princesita del Pop", destaca Nederlander.

"Cenicienta (Cinderella) sufre una crisis existencial y se reúne con su grupo de princesas. El hada madrina es la principal antagonista. También hay un príncipe encantador y un enanito que nunca hemos conocido -el octavo-, además de un narrador infeliz porque su sistema mágico está siendo desmantelado”, declaró The New York Times, Jon Hartmere, guionista del musical.

"Once Upon a One More Time" ya ha tenido varias lecturas, incluso a una de ellas asistió la propia Britney Spears, indicó Hartmere.

El estreno de "Once Upon a One More Time" será el próximo otoño, primero será en Chicago en el teatro James M. Nederlander, y luego se piensa llevar a Broadway.