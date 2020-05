Si hay algo que se ha popularizado entre los artistas durante esta cuarentena por el COVID-19, han sido los llamados conciertos “live”, los cuales han brindado un alivio emocional a muchas personas durante este periodo de distanciamiento social.

Aunque podría parecer algo sencillo, estas producciones -sobre todo cuando cuentan con buena calidad musical- requieren de todo un andamiaje con directores, editores e ingenieros de sonidos que son fundamentales para que todo caiga en su sitio.

Alejandro Pedrosa, quien es director y editor, ha estado a cargo de varias de las presentaciones que ha ofrecido por sus redes sociales el cantante y compositor urbano puertorriqueño René Pérez, mejor conocido como Residente. Las versiones de los temas “Latinoamérica” y “René”, que fueron grabadas “en vivo”, han sido algunas en las que ha trabajado. También realizó el concierto virtual que ofreció recientemente la banda Cultura Profética, entre otros vídeos que también ha preparado para artistas fuera de Puerto Rico.

Lo primero que advierte Pedrosa, dueño de la casa productora Worldjunkies, es que muchas de estas producciones son pregrabadas ya que los riesgos, si se hicieran en vivo, serían demasiados, comenzando por la conexión a Internet que no siempre es la misma en cada hogar. Si se hicieran de esa manera, la música no necesariamente caería en tiempo y los músicos no se escucharían entre sí, creándose interferencias e interrupciones.

Para evitar esas complicaciones que tendrían un efecto nefasto en la música, Pedrosa explica que lo que se hace es que cada músico, escuchando la pista, graba de forma individual su sección musical. Luego de que se recopila todo el material audiovisual, viene la parte técnica. Primero se sincroniza para que cada toma e instrumento vaya a la par con la canción y luego se mezcla el sonido para lograr esa armonía que es fundamental.

Pero grabar no es tan fácil. La mayoría de los músicos cuenta únicamente con un celular que no siempre recoge el mejor sonido e imagen. Se suma que no todos tienen el mismo modelo de móvil, por lo que las indicaciones -las cuales se ofrecen a distancia- también varían. Pedrosa asegura que ha sabido enviar capturas de pantallas a los músicos para explicarle paso a paso lo que tienen que hacer al momento de grabarse.

Lo fundamental para el director es que, previo a todo este proceso, haya una idea creativa, un concepto, que será “el gancho” de la presentación. “Creo que la clave es buscar una esquina creativa, darle la vuelta, no hacerlo por hacerlo. Y tratar de hacer colaboraciones o presentar temáticas interesantes”, aconseja.

Para la versión de “René”, que se hizo con alrededor de 30 músicos, por ejemplo, primero se reunió con René Pérez, quien le dijo que quería hacer algo “tipo sinfónico” que conectara con el público. Fue entonces, cuando surgió la idea de que se viera en pantalla a la mamá del artista, Flor Joglar, no solo cantando su parte del tema, sino también escuchando y reaccionando a la canción, lo que le agregó peso emotivo a la versión.

“Creo que eso logró que se contara ahí una historia bien bonita”, precisa sobre ese caso específico donde él grabó a René Pérez cantando desde su hogar.

Del concierto virtual de Cultura Profética, narra que fue todo un reto, ya que no se trató de una canción, sino de varias. Dice que para este proyecto le hubiese gustado tener más tiempo pues tuvo que hacer todo el trabajo de edición, dirección, más la mezcla de sonido -que estuvo a cargo de Roberto Almodóvar- en menos de 24 horas. “Me entregaron todo el material a la 1:00 de la madrugada y el live era a las 3:00 de la tarde, pero lo hicimos”, dice con satisfacción.

Estos nuevos formatos de presentación musical le han brindado al director y editor una fuente de ingreso en momentos en que la industria del entretenimiento se ha detenido. Además, le ha permitido aprender a editar en un nuevo formato.

TODO UN RETO

De la misma forma se siente el sonidista Rafael Ubior, dueño de Ubi Sound, quien recientemente estuvo a cargo del concierto virtual Heineken Ventanaal Jazz, que se transmitió a través de la página web de El Nuevo Día. Este evento contó con la participación y dirección musical de Humberto Ramírez, así como de otros 17 músicos, en lo que representó un gran reto para el sonidista, quien trabajó mano a mano el proyecto con el ingeniero de sonido Jesús Hernández, a cargo de la mezcla, y Mariam Rivera en la producción general.

Inicialmente, la producción pensó transmitir el evento por la plataforma Zoom, pero luego de analizarlo y pensar en cómo se podía ver afectado el sonido y la calidad musical, se desistió de la idea, y se optó por el formato “en vivo” pregrabado.

Todos los vientos se grabaron en un mismo espacio -tomando en cuenta las medidas de distanciamiento social- y el resto de la instrumentación (bajo, piano, conga y batería), los músicos lo enviaron en vídeos por separado. Ubior dice que gracias a la calidad de los músicos que participaron en este concierto, el trabajo de sincronización y mezcla fue más fácil, aunque no estuvo exento de desafíos, por la limitación del tiempo y la cantidad de músicos que participaron.

“Aunque nos hemos dedicado a trabajar con sonido por los pasados 25 años y trabajamos casi todas las ediciones de la Ventana al Jazz, es la primera vez que hacemos un ‘live’. Entiendo que esto es algo que va a seguir surgiendo por la complejidad de esta situación de la pandemia. Nosotros lo estamos viendo como una nueva oportunidad dentro de la industria”, dice Ubior, quien agradeció al productor del evento Pedro Zorilla por la confianza para realizar este concierto virtual.

Al preguntarle al sonidista cuál entiende es la clave para lograr un buen “live”, afirma que “lo más importante es que haya un consenso y una asesoría técnica”.