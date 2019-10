Melissa Viviane Jefferson nació el 27 de abril de 1988 en Detroit, Michigan. Y, antes de ser Lizzo, ya rapeaba de adolescente por el suroeste de Houston y formó con sus amigos la banda Cornrow Clique.

Así, nació “Lizzo”, la variante de Lissa que eligió inspirándose en el gran rapero Jay-Z y su canción “Izzo (HOVA)”. Posteriormente, fue fundadora de varios grupos, como Grrrl Prty, The Chalice (conformado por mujeres), Absynthe, The Clerb y Ellypseas, y colaboró con grupos independientes como Lizzo & the Larva Ink.

Para todo ello, y para lograr hacerse un hueco, tuvo que vivir en su coche con tan solo 21 años, tras la muerte de su padre. Pero su lucha dio sus frutos, y poco a poco, fue haciéndose un hueco en el mundo de la música.

Tras el éxito local del álbum “We Are the Chalice” en 2012, llegó “Lizzobangers”, el álbum debut de Lizzo en solitario. La revista Time la incluyó entre los 14 artistas a los que seguir de cerca en 2014.

Y ese año, en el proyecto “What's Underneath” de StyleLikeU, habló públicamente de la relación con su cuerpo (con lo que había tenido problemas en su adolescencia), quitándose la ropa, un tema que trató también en 2015 con la canción “My Skin”, inspirándose en aquella experiencia.

“Mi piel, ‘My Skin’ importa porque es el órgano más grande de mi cuerpo. Porque es mi exterior”, dijo sobre la canción, y la alusión a las vivencias de ser negra en Estados Unidos, para la revista Vice.

“Body Positive” por bandera



En 2015, llegó su segundo álbum, “Big Grrrl Small World”, que la revista Spin enumeró entre los 50 mejores álbumes de hip-hop del año. Y en 2016, lanzó el EP “Coconut Oil”.

Mientras iba ganando fama durante estos últimos tres años, Lizzo siguió concienciando sobre la aceptación de los tipos de cuerpos, sobre su piel, y sobre la sexualidad. Sin pelos en la lengua, se ha autodenominado a sí misma “fat bitch” y su grupo de bailarinas, “Big Grrrls” son todas de tallas grandes.

En 2018, Lizzo participó en la campaña “Say It Louder” de ModCloth y lució un atuendo de talla grande para la pasarela Future of Fashion de FIT por Grace Insogna en un evento LGBTQ del “Pride Island”.

Y es que ella misma ha hablado sobre su sexualidad: “Cuando se trata de sexualidad o género, personalmente no me atribuyo una sola cosa. No puedo sentarme aquí ahora mismo y decirte que solo soy algo… ¡Por eso los colores LGBTQ+ son un arcoíris!”, dijo para Teen Vogue.

Este 2019, llegó su gran álbum. Ha sido el tercero y, por el momento, último, “Cuz I Love You”, para el que trabajó con el músico y productor Ricky Reed. Este disco debutó en el puesto 6 de la Billboard 200 y logró alcanzar el cuatro.

“Quiero que vayas a casa esta noche, te mires al espejo y te digas ‘te quiero, eres hermoso y puedes hacer lo que te propongas’” dijo en verano durante su concierto en Glastonbury, demostrando que no ha olvidado el mensaje con el que inició su música.

Catapultada a la fama

Pero el giro del destino que le haría cobrar mayor fama, vino después. Apareció en una película de Netflix, “Someone Great” (2019), y ganó popularidad con un meme en la “app” Tik-tok.

Y, a raíz de eso, su single de 2017 “Truth Hurts” reflotó, y terminó viralizándose, superando los 139 millones de visitas en Youtube, hasta el punto de que fue añadido a la edición deluxe de “Cuz I Love You”, colaborando en el remix con la banda de K-pop “AB6IX”.

Nominada a los MTV Video Music Awards, arrasó entre la crítica en agosto de 2019 durante la gala. Fue ovacionada incluso por Rihanna, que confesó para Entertainment Tonight su deseo de colaborar con ella.

Además, definió a Lizzo de la siguiente manera: “es lo que Savage (la marca de lencería de Rihanna) representa. Una mujer segura, sin importar el tamaño, el color o la forma. La actitud es lo que te hace salvaje”.

A raíz de eso, su popularidad creció todavía más y “Truth Hurts”, dos años después de su lanzamiento, alcanzó a primeros de septiembre el puesto número uno de la Billboard Hot 100. Además, la película en la que aparece junto a Jennifer López y otras artistas de renombre, “Hustlers” (2019), ya ha arrasado en la taquilla de Estados Unidos.

Con semejante éxito, también ha tenido “haters” (detractores), pero ha revelado en entrevista con Billboard lo que hace ante sus críticas: “siempre he buscado convertir a quienes me odian en felicitadores”. Y así, con esa mentalidad positiva, sigue recogiendo los frutos de su esfuerzo en la música.