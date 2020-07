El cantante argentino Luciano Pereyra está viviendo un momento mágico en medio de la pandemia de COVID-19 con el estreno de su colaboración para el tema “Me enamoré de ti” junto al destacado pianista chino Lang Lang.

La canción fue grabada por David Bisbal para ser parte de la banda sonora de la telenovela “Los ricos no piden permiso”, realizada hace varios años en Argentina. Pereyra la mantuvo en su repertorio y solía cantarla en sus conciertos junto a otras composiciones suyas realizadas para proyectos de televisión, pero jamás imaginó que le tocaría interpretarla para ser lanzada con su voz y el acompañamiento de un músico que admira profundamente.

Aunque los artistas tenían pensado tener un encuentro en Nueva York para armar el tema y su video correspondiente, hubo que modificar ese plan debido a la pandemia. El cantautor argentino grabó su parte en su hogar en Luján, Argentina, donde se encuentra cumpliendo con el periodo de cuarentena para evitar el contagio de coronavirus. Lang Lang hizo lo mismo en Shangai, China.

“Yo estoy como que todavía me cuesta creerlo. Me sigo preguntando cómo es esto. Para mí, va a quedar en la historia este trabajo porque creo que los artistas estamos buscando, primero, conectar con nosotros mismos en estos momentos difíciles, duros, donde a veces no sabemos ni qué día es”, explicó Pereyra en entrevista telefónica.

El cantautor, con 20 años de trayectoria que celebró con varios eventos incluyendo 12 conciertos totalmente vendidos en el Estadio Luna Park de su país, dijo que mientras realizaba la grabación a veces no podía cantar porque tenía que detenerse a escuchar la delicada interpretación de Lang Lang, un pianista que se ha convertido en la nueva súper estrella de la música clásica, aclamado internacionalmente.

Al remontarse al momento en que compuso "Me enamoré de ti", Pereyra señaló que la inspiración surgió de una vocación: cantarle al amor.

"Es una súper canción de amor, muy romántica", resumió al recordar que la escribió un domingo al llegar de gira y sentarse en el piano a dejar fluir su inspiración. Desde que la grabó David Bisbal, le ha dejado un buen sabor porque se convirtió en un himno que se dedican los enamorados y ahora, con la nueva versión, tiene más motivos para anticipar que así seguirá siendo.

Ambos artistas han compartido en sus redes sociales la emoción que sienten por esta colaboración. Luciano espera que sirva como una"bocanada de aire" y una "caricia al alma" en medio de los tiempos que vive la humanidad debido a la pandemia.

Reconocido ampliamente en América Latina, la popularidad de Luciano no ha despertado en la isla si se compara con otros artistas que han celebrado grandes conciertos aquí y cuyos temas suenan en la radio. Sin embargo, el artista aseguró que está en sus planes cambiar esa realidad tan pronto el alivio de la pandemia lo permita.

“Yo siempre me pregunté por qué no Puerto Rico y demás, pero siempre creo que los tiempos de Dios son justos. Dios me ha preparado durante 20 años de carrera poder llevar mi música a un país lleno de cultura, de música y de cantantes extraordinarios”, apuntó el admirador de figuras como Marc Anthony y Luis Fonsi.

Mientras tanto, Luciano se mantiene protegiendo su salud en su hogar, donde por primera vez ha dormido 100 noches consecutivas, ya que en el pasado su tiempo siempre está ocupado en giras y viajes para promocionar su música.