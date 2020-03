GUAYANILLA- El cantante puertorriqueño Luis Fonsi ha acumulado muchos éxitos a lo largo de sus 21 años de carrera, pero esa fama no lo ha alejado de su gente y de su país, sobre todo de aquellos más jóvenes que lo ven como un modelo a seguir.

Por eso, el artista nunca ha dudado en sacar tiempo de su agenda para compartir con los suyos. Tal fue el caso esta mañana con los estudiantes de la Escuela Especializada de Bellas Artes Ernesto Ramos Antonini, de Yauco, con quienes el intérprete conversó durante un ameno encuentro, auspiciado por la Fundación Latin Grammy y Ford Motor Company.

Relajado y con el corazón en la mano, Fonsi confesó que desde adolescente soñó en convertirse en músico y detalló cómo logró su meta con disciplina, perseverancia y mucho trabajo. Asombrados y curiosos los estudiantes de sexto a cuarto año de la escuela especializada en bellas artes, no dudaron en hacerle preguntas al vocalista, quien respondió a todas las interrogantes durante esta actividad, que contó con la moderación de la animadora Yizette Cifredo.

El compartir de Fonsi con los jóvenes se dio en el hotel Costa Bahía, en Guayanilla, como parte de una actividad del programa “Latin Grammy en las Escuelas”, que organiza precisamente la Fundación Cultural Latin Grammy y Ford Motor Company. A través de esta iniciativa, las entidades donaron instrumentos musicales valorados en $20,000 para el programa de música de esta escuela especializada de Yauco, que se ha visto afectada por la reciente actividad sísmica del país, y que aún no ha comenzado clases.

“Estoy feliz de compartir un ratito con ustedes. Llevo ya muchos años trabajando con la Fundación Latin Grammy, y este evento de las escuelas me encanta. Seguir incentivando a la juventud a través de la música es de las cosas que más disfruto. La música es la medicina del alma y a mí me ha cambiado la vida”, expresó el artista, quien fue el que le propuso a la fundación llevar a cabo este evento en Puerto Rico, ya que entiende que hay una necesidad de ayudar e incentivar los programas musicales del país.

Durante la actividad varios estudiantes, entre ellos Ricardo Irizarry, Adriel Pacheco y Génesis Rivera, de 18, 17 y 16 años, respectivamente, pidieron al artista diversos consejos para continuar y triunfar en la música. La respuesta general de Fonsi fue que se prepararen bien, que aprenden más de un instrumento y que cuiden su salud. Les aconsejó, además, aprovechar cada oportunidad que se les presente en la música, pues nunca se sabe cuándo alguien importante los puede estar escuchando.

Contó que en su caso, su primera oportunidad con una discográfica llegó a través de un demo que grabó. Esa oferta la rechazó porque fue para cantar salsa, género que aunque le fascina, no era el propio para su estilo de voz. Luego de graduarse de música de la universidad, y seguir intentándolo, un día recibió la llamada de una persona que trabajaba en aquella discográfica. Esta se había movido de compañía y lo recordaba. Fue a través de esa persona que firmó con Universal, discográfica con la que sigue en la actualidad.

Confesó, además, que para cuidar su voz no tiene ningún truco, simplemente tomar agua, vitaminas y descansar. “Si no duermo, me enfermo. Otra regla que tengo es que no hago más de tres conciertos corridos porque yo no hago playback, ni uso auto-tune en los conciertos, yo canto en vivo por dos horas y sé que si no descanso, la voz me pasa factura. Además, cuando estoy de gira, no salgo, no bebo, porque hay que cuidarse. No hay nada peor que ir a un concierto, gastar dinero, y que lo que escuches no sea lo que querías escuchar. Es una gran responsabilidad para mí y por eso hay que cuidarse”, expresó.

El artista, por otro lado, compartió que de pequeño quiso formar parte del grupo Menudo, que proviene de una familia musical, que el apoyo de sus padres fue vital para su desarrollo y que su deseo de hacer música, nunca fue porque quería convertirse en una persona famosa, sino porque era y sigue siendo su verdadera pasión.

“Quería ser músico, no quería ser famoso. Yo quería estudiar música, quería ir a una universidad, leer música, aprender instrumentos, quería hablar el idioma de la música a través de la voz, que es mi instrumento principal. No sabía dónde iba a parar, pero sabía que era lo que quería estudiar”, recordó.

El artista aprovechó para hablarles a los jóvenes sobre las redes sociales y lo que se proyecta. Destacó que aunque a través de las imágenes se puede percibir que los artistas viven una vida glamurosa, divertida y fácil, detrás de todo eso hay un gran trabajo, que no siempre es fácil y que el miedo está presente.

“Creo que el miedo es parte del éxito que uno tiene que atravesar y vencer”, afirmó, toda vez que reiteró que lo importante para triunfar es ser disciplinado, ser puntual y ser humilde.

“Siempre hay que recordar cómo se dieron las cosas y la razón por la que estás donde estás. Hay que tener los pies bien puestos, tener ganas, tener hambre. Pero, sobre todo, disfrutar el camino porque el tiempo pasa rápido. Ahora tengo dos hijos y la perspectiva cambia. Antes yo era trabajo, trabajo, pero ahora trato de lograr un balance”, afirmó, en otro momento.

Luis Fonsi también señaló la importancia de ser uno mismo y de mantener su identidad, sin importar lo que pase. “Al final del día soy cantautor, soy intérprete. No es como que soy un actor que está haciendo un personaje. Quien soy aquí es el mismo que está en la casa jugando con mis hijos”, confesó, quien afirmó que la música lo ha salvado de muchas cosas.

Precisó que cuando se mudó de Puerto Rico a Florida, siendo apenas un niño de 11 años, no quería irse del país, por lo que tuvo una etapa de rebeldía durante sus primeros años en Estados Unidos. Pero gracias a un profesor de música de la escuela, logró encarrilarse y seguir su camino enfocado.

La directora de la escuela especializada Ernesto Ramos Antonini de Yauco, la doctora Omayra Santiago, agradeció con emoción las palabras del artista, así como la donación de instrumentos de la fundación Latin Grammy y de Ford Motor Company, la cual catalogó como “un rayito de luz” , en momentos en que se necesita llevar esperanza y alegría a nuestros jóvenes. “No hay palabras para agradecer tan generoso gesto” , expresó la directora, previo a la presentación musical de la banda escolar de la escuela, quien deleitó a Luis Fonsi, así como al resto de los invitados, con una variada selección de temas, incluyendo el éxito del artista, “Despacito”.