Desde su natal Corozal hasta Bilbao en España, donde se encuentra hoy, miércoles, el exponente urbano Lunay ha comenzado a despuntar con fuerza como uno de los artistas de la nueva generación con mayor crecimiento y proyección internacional.

A tan solo nueve meses de aventurarse en la música a través del género urbano, Lunay ha logrado agotar casi todos los boletos de su primera gira en clubes y discotecas en España. El novel reguetonero de 18 años se encuentra recorriendo la península ibérica con presentaciones vendidas en su totalidad en las ciudades de Barcelona, Madrid, Jerez, Murcia y Girona, entre otras. Su música en la plataforma de las redes sociales alcanza millones de seguidores en poco tiempo.

View this post on Instagram ?????? UN SUEÑO ???? A post shared by LUNAY (@lunay) on Mar 17, 2019 at 9:01am PDT

A continuación, te presentamos algunos datos relavantes del novel exponente urbano.

¿De dónde sale Lunay?

Soy de Corozal del barrio Mavilla. Mi nombre es Jefnier Osorio

¿Qué hacías antes de entrar a la música?

Era un joven normal, pero siempre me gustaba la música y participaba en los talent shows de la escuela, pero no era haciendo música urbana sino otros géneros, por ejemplo, Michael Jackson y otras cosas. Mientras estudiaba, mi enfoque era la música, escribía y componía.

¿Quién o quiénes te descubren?

Todo empezó a través de las redes sociales improvisando y rapeando. Dando a conocer mi talento en vídeos. Esos vídeos comenzaron a difundirse en las redes sociales y los vídeos tuvieron una gran interacción con la gente, y llegaron a oídos de productores y personas importantes en la industria.

¿Qué productores te escucharon?

Los que realmente me escucharon y me dieron esa primera oportunidad fueron Gaby Music y Chris Jeday, que son productores de artistas íconos como Daddy Yankee y Ozuna. El primer tema que grabamos fue “Si te vas conmigo”.

Una vez grabas ese primer tema, ¿cómo comienzas a tener mayor alcance y difusión de tu música siendo novato?

El éxito llega por la flexibilidad que tengo con mis fanáticos que es la pieza clave. Luego, un día estoy en mi casa y me llamó mi productor (Chris Jeday) que tenía que salir corriendo para el estudio que Ozuna nos estaba esperando. Llamó a Rauw Alejandro y Lyanno que son mi generación. Grabamos el tema “Luz apagá”. Ozuna me muestra la idea de lo que queremos hacer y la hicimos. Ozuna me trató espectacular, no lo creía. Lo de Anuel fue él quien le escribió a Chris Jeday para hacer el remix del tema “A solas” que también hago con Lyanno.

¿Cómo es la dinámica tuya con los exponentes de la nueva generación?

Es muy buena, tenemos muy buena relación y nos apoyamos mucho. Son grandes colegas y amigos. A todos los respeto mucho. Hemos grabado juntos y en la medida que podamos seguiremos colaboraciones musicales.

¿Cómo defines tu estilo musical?

Es fresco, para todo el mundo y accesible. No tengo límites a la hora de estar en cualquier rama de la música urbana. El más en que me destaco es el reguetón.

¿Qué te hace distinto al resto de los exponentes?

Hago que mis fans se sientan parte de mi vida. Mi clave es llevarlos conmigo. Le doy accesibilidad a las personas que me apoyan y a las que creen en mi talento desde el día uno.

¿Quiénes son tus referentes musicales?

Me gustan muchos artistas, pero el que me llamaba la atención desde pequeño era Daddy Yankee. Siempre lo seguía y lo admiro mucho. Me encantaría grabar con él, lo conocí. No hemos hecho ningún acercamiento para grabar porque me gustaría que sea orgánico.

España es tu primera gira y las presentaciones que estás haciendo son de alrededor de 2,500 personas por show (tiene unas 18 presentaciones) ¿cómo ha sido la recepción del público?

Para mi sorpresa, ha sido brutal. Se saben las canciones completas, las bailan y las cantan. Me han recibido súper. Ha sido una experiencia que nunca imaginé. Después de aquí (España), vamos a Chile, Colombia y México. Queremos seguir haciendo música y lanzando sencillos como hasta ahora. No descartamos en un futuro que podamos hacer una producción.

View this post on Instagram No saben como soñe esto! GRACIAS ESPAÑA ?????????? WOW ?? @kevinquiles_ @shokobarcelona A post shared by LUNAY (@lunay) on Mar 15, 2019 at 10:50am PDT

¿Cuáles son tus expectativas profesionales?