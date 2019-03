El exponente urbano Maluma anunció esta mañana que se presentará en la isla en un concierto el próximo 9 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en Hato Rey.

El evento musical, que será producido por Paco López, espera complacer a la fanaticada puertorriqueña del artista que posee más de 39 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, convirtiéndose así en uno de los latinos con mayor alcance en las redes sociales.

Para Juan Luis Londoño, nombre de pila del artista, el escenario del coliseo no es ajeno, ya que en noviembre del 2016 realizó su primer concierto en la cuna del reguetón. Puerto Rico es sin lugar a dudas su destino de referencia dentro del género urbano para presentar su gira “World Tour”, que también llevará a Europa, México y Estados Unidos. La venta de boletos inicia el viernes, 15 de marzo a las 10:00 a.m. en la boletería del coliseo y en Ticket Pop.

“Para mí es un honor poder presentarme nuevamente en el Coliseo, gracias a todos los boricuas por apoyarme desde el inicio de mi carrera y recibirme con tanto cariño. Vamos a traerles un concierto con mucha música para que no paren de bailar y disfruten toda la noche”, aseguró el intérprete de "El perdedor".

El repertorio del evento incluirá los éxitos de la carrera del artista como “Corazón”, “Felices los 4”, “Borró cassette”, entre otros temas de sus tres proyectos discográficos. De igual forma, contará con la participación de artistas invitados locales e internacionales.

Maluma no reveló quiénes lo acompañaran ese día, ya que dijo que ahora "comenzaré a llamarlos".

Lo que sí adelantó es que no desea hacer un espectáculo únicamente de reguetón, género que adoptó desde la isla y que le ha brindado oportunidades inimaginables como lo es su reciente colaboración con la estrella internacional Madonna.

El colombiano, denominado el “Pretty Boy”, contó que viajó a Londres y a Los Ángeles para trabajar con la “Reina del Pop”, lo que tildó como un gran sueño de vida al tratarse de un ícono musical. Pocos artistas en el mundo del espectáculo han tenido la oportunidad de unir sus voces a la estrella del pop.

“El trabajo con Madonna es un sueño, ya no se puede tapar el sol con un dedo. Estuve primero en Londres y luego a Los Ángeles porque estamos cocinando algo bonito y especial. Es algo gigante. Siempre he sido fan de Madonna. Siempre he dicho que el Rey del Pop siempre va a ser Michael Jackson y la Reina del Pop siempre será Madonna. Tener la oportunidad de trabajar con ella ha sido algo muy bonito que llevo en el corazón. Espero pronto darle noticias al respecto. Es un capítulo más que se suma a los sueños”, comentó el colombiano que se reservó qué tipo de fusión hará con la Reina del Pop y reiteró que será algo grande e importante.

Del espectáculo adelantó que tendrá momentos románticos y para sus seguidores sería fenomenal que pudiera repetir grandiosos juntes como el de Ricky Martin o Shakira, por mencionar algunos.

El artista aprovechó su encuentro con los medios de comunicación, para hablar de sus inicios en Colombia y la perseverancia que tuvo para emprender una carrera en plena juventud sin el apoyo absoluto de la industria y con el esfuerzo propio de abrirse en un género adoptado.

“Mi mensaje es para los jóvenes que hoy en día están empezando una carrera musical y cuando le dicen no, eso es lo que le debe dar fuerzas para seguir hacia adelante ya que los sueños están para cumplirse y luego a través del tiempo uno puede demostrarle que sí se puede”, sostuvo el reguetonero que llegó a Puerto Rico para participar para ser parte de la vigésima séptima edición de los Premios de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) a la Música Latina celebrada anoche en el hotel San Juan, en Isla Verde.

Maluma obtuvo ayer el reconocimiento de compositor del año por sus temas “Amigos con derechos”, “Clandestinos”, “Corazón”, “El préstamo” y “Mala Mía”.

“Este premio representa muchísimo porque hace unos años queríamos mostrarle al mundo mi faceta como compositor. Hubo unos que se rieron de mí y otros que no creyeron mucho, pero bueno, como siempre, con los hechos es que hay que demostrar que los sueños sí se puede hacer realidad”, declaró anoche el exponente en referencia a la falta de credibilidad que muchas personas le adjudicaron en el inicio de su carrera en su natal Medellín.

Hoy durante la conferencia de prensa en el coliseo de Puerto Rico reiteró sus palabras e instó a que ningún joven claudique en la búsqueda de sus sueños.

El artista indicó que no participaría en la primera edición de los Premios Tu Música Urbano en Puerto Rico, pautada para el 21 de marzo en el coliseo, ya que se encuentra inmerso en el trabajo de estudio de su próximo y cuarto álbum musical.

Del proyecto discográfico denominado “11:11”, nombre que seleccionó por el simbolismo de la cifra y de su relación con la espiritualidad, detalló que “es un número poderoso que tiene cuatro unos… y es un disco que me acuerda mucho a mis raíces, donde crecí. Es un disco más urbano que F.A.M.E. y el producto final debe estar listo a principio de mayo”.

Maluma lanzó el pasado viernes el tema “HP”, cuya letra y contenido va dirigido a los hombres desde una perspectiva de empoderamiento de la mujer. El vocalista recalcó que es importante llevar el mensaje de respeto a las mujeres para erradicar la violencia de género que no solo se vive en la isla, sino en su natal Colombia.

La voz de “Chantaje” reconoció que ha comenzado un empoderamiento de las mujeres en Colombia que está logrando una apertura para las féminas.

“Mi mensaje es que las mujeres no tengan miedo y hablen y cuenten sus problemas para que esto no pase”, dijo.

En esa misma línea reconoció la valentía de sus colegas femeninas Natti Nastasha, Carol G, Becky G y Anita que se han abierto paso en el género dominado por hombres y han logrado el respeto y la credibilidad de la industria y el más importante el de sus fanáticos. De igual forma, distinguió en un aparte el trabajo y la trayectoria de la pionera Ivy Queen, como la artista que le ha abierto las puertas a todas las sucesoras en el género urbano.

A preguntas de la prensa sobre quiénes son su competencia musical, indicó que es “él mismo” y que su paisano J Balvin, aunque en un principio no compartían como amigos, porque apenas se veían, se ha convertido en el colega con mayor poder a la hora de representar juntos a Colombia y su cultura.

Por último, no descartó grabar temas en salsa, luego de su acercamiento musical con el productor Sergio George, además de que se trata de un género que conoce a la perfección porque creció escuchándolo gracias a su abuelo.