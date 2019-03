El cantante Manny Manuel aseguró esta tarde en una entrevista telefónica que está “tranquilo” y adelantó que permanecerá por un tiempo indefinido en España “buscando estabilizarme” y sanar.

“Me encuentro rodeado de gente maravillosa en Islas Canarias... ¿Por qué he querido estar acá? Por decisión propia, una decisión que tomé yo bajo mis cinco sentidos. Quiero estar acá un tiempo. Me siento tranquilo. Tengo amigos que obviamente he cultivado de más de 20 años, que vengo visitando, no tan solo en la península (ibérica), entiéndase Madrid, Valencia, más las Islas Canarias”, expresó en sus primeras declaraciones públicas con un medio durante el programa Dando Candela (Telemundo).

“Lógicamente, estoy loco por ir a mi casa. Estoy loco por llegar allá y verlos a todos ustedes, pero voy a estar un tiempo acá. Me estoy fortaleciendo. Estoy buscando estabilizarme. Lógicamente, espiritualmente, sanar muchas cosas, tener más paz dentro del proceso, pues, obviamente el proceso no ha sido fácil y quiero estar tranquilo. Quiero vivir unos días aquí tranquilo”, reiteró el llamado Rey de corazones a preguntas de la periodista Saudy Rivera.

Cruz Manuel Hernández, nombre real del artista, se encuentra en España desde finales de la semana pasada, adonde llegó para cumplir una serie de compromisos profesionales relacionados con los carnavales en las Isla Canarias. Sin embargo, el domingo 24 de febrero trascendió que la actuación en el Carnaval Las Palmas de Gran Canaria del merenguero boricua fue interrumpida de manera abrupta luego que comenzara a comportarse de manera errática en pleno escenario.

A partir de entonces, el paradero y estado de salud preciso del cantante han quedado en duda, toda vez que familiares así como los representantes del artista en Puerto Rico y España han ofrecido versiones encontradas.

“Por el momento, yo, por decisión propia, he querido estar unos días acá con mi gente, mi gente de acá de Canarias. Obviamente, extraño muchísimo llegar a Puerto Rico y darle un abrazo a toda esa gente que se ha desbordado de cariño… aunque siempre hay, pues, una minoría que se burla, que son detractores y hablan barbaridades, pero son una minoría. Pero me he dado cuenta que (hay) una gran mayoría de puertorriqueños que me están esperando que me dicen que regrese a casa, ‘te queremos ayudar, te queremos ver, te queremos abrazar’. Quiero estar acá unos días, unos días en lo que quizás esto toma otro tipo de (rumbo) y la marea va bajando y toma otro tipo de color, porque he escuchado, he visto y me han dejado saber cómo se está manejando la situación y pues prefiero entonces estar tranquilo no ir a mi casa por el momento, pero no dejo de extrañarlos y no dejo de pensar en mi país”, insistió.

El viernes pasado trascendió que Manny Manuel había sido ingresado en un hospital de Tenerife por encontrarse en medio de una depresión y se aseguró que desde Puerto Rico se realizó una transferencia de dinero para cubrir los gastos relacionados, todo bajo el visto bueno de su familia. Sin embargo, ayer la hermana y la progenitora del intérprete emitieron una comunicación pública en conjunto en la que aseguraban desconocer el paradero de Manny Manuel, razón por la que solicitaron ayuda del gobierno de Puerto Rico para localizarlo y ayudarles a trasladarlo a la isla.

Ante los cruces de versiones sobre su condición y su paradero, el intérprete de “Estrellita” desautorizó cualquier expresión o colecta en su nombre. “Yo, ni he pedido dinero, ni he pedido colectas, ni me interesan las colectas, ni que nadie empiece (una colecta). Yo no autorizo ninguna (colecta). No creo que las necesite, y el que diga por ahí que quiere hacer una colecta, que yo no tengo dinero, pues, lógicamente miente… Yo trabajo por tener mi dinero, por mis cosas y no me hace falta nada”, añadió. “No he autorizado a nadie hablar en nombre mío, a nadie… Cualquier persona (que hable en mi nombre) está mintiendo”, destacó.

“Yo a mi mamá la amo, pero de toda mi familia no voy a hablar… Mi familia será mi familia por encima de cualquier cosa”, añadió el cantante natural del pueblo de Orocovis poco antes de comentar que sí ha tenido comunicación con familiares.

De lo poco que había trascendido hasta ahora, se sabía que Manny Manuel está acompañado por su asistente Carmen Lianette Ortiz y bajo las atenciones del productor español Carlos Zerolo, quien por más de 20 años lo a contratado para presentaciones en España.