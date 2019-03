Después del traspié sufrido hace dos semanas en el carnaval Las Palmas de Gran Canaria, al parecer el cantante Manny Manuel tendrá una segunda oportunidad con las islas españolas el próximo 30 de marzo.

Según adelantó su representante en España, Carlos Zerolo, el merenguero se presentaría en el Carnaval Güímar, en Tenerife, pero aún negocian las condiciones.

Al confirmar la información al diario La Opinión de Tenerife, la alcaldesa del municipio de Güímar, Carmen Luisa Castro Dorta, destacó que el artista puertorriqueño merece una “segunda oportunidad”.

“Los canarios somos un pueblo muy solidario y tenemos un gran corazón. Manny Manuel es un artista internacional que está pasando por unos malos momentos y ya ha pedido perdón por lo que ocurrió en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Por lo tanto, y después de que las actuaciones previstas en los Carnavales de Santa Cruz de Tenerife y de Puerto de la Cruz se hubiesen cancelado, Güímar ha decidido ofrecerle su escenario carnavalero para darle otra oportunidad”, dijo Castro Dorta al medio español.

Manny Manuel y la alcaldesa ofrecerán el próximo lunes una conferencia de prensa en la que darán detalles del evento.

El intérprete de “Estrellita” subió a la tarima del carnaval Las Palmas el 24 de febrero pasado, pero luego de mostrar un comportamiento errático que la audiencia vinculó con que estaba ebrio, la concejala Inma Medina interrumpió la presentación y ordenó que se cancelara. Horas después del incidente y ante la ola de indignación que provocó, los organizadores de los carnavales de Santa Cruz y Puerto de la Cruz cancelaron las presentaciones del merenguero.

Manny Manuel permanece desde entonces en Islas Canarias, mientras en Puerto Rico y en el archipiélago que pertenece a España ha habido una ola de especulaciones sobre su estado de salud y su regreso al país.

Ayer, Cruz Manuel Hernández, nombre real del cantante, reapareció en un vídeo en sus redes sociales para reiterar que está de pie, bajo control sin ingerir medicamentos y arrepentido de varios sucesos en su vida por los que ha perdido perdón en silencio. El artista aseguró que su salud está bien y que no está internado ni recluido en ningún hospital en Islas Canarias.