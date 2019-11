Es casi una hazaña intentar evadir el pegajoso –y edulcorante- ritmo de “All I Want For Christmas Is You” durante la temporada festiva de fin de año.

Probablemente, ya hayas oído su melodía en algún centro comercial, película o estación radial, o tal vez eres de los que ya le ocupó un puesto especial en el playlist de Spotify para calentar motores antes de las fiestas navideñas. No importa mucho la fórmula, el momento o la edad que tengas cuando la escuches.

“All I Want For Christmas Is You” casi siempre logra su cometido: contagiar el espíritu de la Navidad a hasta el más ‘Grinch’ del grupo.

Este 2019, el hit de Mariah Carey ocupa un lugar especial. Además de cumplir 25 años en la industria, ha batido con tres récords Guiness en el presente mes. El primero, como ‘Mejor Canción de Navidad/Año Nuevo'; el segundo, por ser la ‘Canción más escuchada en Spotify en 24 horas’ (Categoría Femenina), y el último por consagrarse como ‘Canción Número 1 durante más semanas’ en la lista de éxitos de Reino Unido de Canciones Navideñas.

Lo que no muchos saben, es que este single fue compuesto por Mariah Carey en apenas 15 minutos, mientras decoraba un pequeño árbol de Navidad a mediados de agosto del año 94 y se ponía a pensar en todas las cosas que en ese entonces la hacían feliz. Una de ellas, su pareja de aquellos tiempos, el empresario Tommy Mottola.

Mariah tomó un pequeño teclado y empezó a experimentar con melodías, ‘confeccionando’ de a pocos la letra y melodía de lo que años después se convertiría en una de las canciones de amor más características de la Navidad.

-La magia detrás del éxito-

Aunque la romántica composición de Mariah Carey ya suponía un plato fuerte, el reconocido productor Walter Afanasieff (a quien también debemos la cúspide de ‘My Heart Will Go On’ de Celine Dion) decidió ‘sazonarla’ con un ritmo más festivo y alegre que con el que se había pensado en un principio, todo bajo la clave de convertir a “All I Want For Christmas Is You” en un éxito de la Navidad y no en otro clásico más de las listas.

Así, cascabeles, platillos y coristas se unieron a la prodigiosa voz de la cantante estadounidense para configurar un villancico de espíritu bailable.

“Es una canción pop, pero está compuesta como si fuese un standard the jazz, que es lo que hace que sea una canción mucho más rica armónicamente. Aunque la canción está en sol mayor, no sólo usa acordes mayores y menores (como acostumbran a hacer los villancicos actuales), sino que se mete en acordes más complejos que hace que tenga ese tono jazzístico similar al que usaban los compositores de los años 40 ”, confesó la propia Mariah, durante una entrevista en el 2015 con el periodista Adam Ragusea.

Meses después surgiría el vídeoclip oficial de la canción, rodado durante la Navidad del 94 con cintas de película casera para generar una conexión más cálida con el grupo.

En él, Mariah Carey no sigue un patrón de acciones asignadas, sino que más bien fluye mientras juega en la nieve, decora su casa frente a una chimenea y coquetea con un ‘Santa Claus secreto’, interpretado por Tommy Mottola.

Al día, este vídeo cuenta con más de 570 millones de vistas en Youtube, considerando que fue compartido en la plataforma recién en el año 2009.