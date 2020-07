Miley Cyrus, Shakira, J Balvin, Coldplay, Justin Bieber, Gustavo Dudamel y una decena de otros artistas participaron ayer en una transmisión global para urgir a los líderes mundiales el desarrollo y la distribución equitativa "entre todos y en todas partes" de tratamientos y vacunas contra el COVID-19.

Bajo la sombrilla de la organización Global Citizen, las estrellas sumaron sus voces a las de políticos, filántropos, científicos y colegas actores durante un programa de dos horas en el que se anunciaron donaciones, se revelaron iniciativas y se puso la lupa sobre la forma en la que el coronavirus ha afectado desproporcionadamente a las comunidades que ya eran vulnerables.

Además, entre Gobiernos y organizaciones se sumaron 1,500 millones de dólares en efectivo y 5,400 millones en préstamos, para un total de 6,900 millones de dólares destinados a ayudar a combatir la pandemia.

Este evento forma parte de la campaña "The Global Goal: Unite for our Future" y es la continuación de la conferencia para recaudar fondos organizada por la Comunidad Europea el 4 de mayo pasado, que logró inicialmente 9,844 millones de euros (unos 11,044 millones de dólares).

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, fueron los líderes del mundo hispano que participar en esta ocasión.

Sánchez informó que España está donando 10 millones de euros (11.2 millones de dólares) al "Global Agriculture and Food Security Program" (GAFSP) del Banco Mundial para garantizar la seguridad alimentaria en países golpeados por la pandemia y reiteró el llamado para que "la respuesta multilateral sea equitativa, sin dejar a nadie atrás".

Por su parte, Bukele hizo un llamado para que "los países ricos ayuden a los países más pobres a combatir la pandemia".

"Nuestro corazón debe estar cerca de quienes más lo necesitan", dijo.

El conductor de la transmisión, el actor Dwayne Johnson, mejor conocido como "The Rock", también hizo elevó un petición hacia la "empatía" y recordó que la lucha contra el COVID-19 es también una batalla "contra la injusticia social".

"Si esta pandemia ha dejado algo positivo es ver cómo nos hemos unido para normalizar la igualdad y la justicia. Por eso hay que inspirar a que todos los ciudadanos exijan a sus Gobiernos que se enfoquen en la educación, en crear sistemas de salud sólidos y en prácticas sustentables", exhortó.

Miley Cyrus, la encargada de organizar la parte musical del espectáculo, abrió las presentaciones con una versión en country de "Help", la canción inmortalizada por los Beatles, desde un estadio deportivo vacío.

"Mi generación está hambrienta por un cambio y estamos usando nuestras voces para impulsar ese cambio", afirmó en medio de su "show".

En tanto, desde una terraza de un edificio en Barcelona, Shakira interpretó su éxito de 2010 "Sale el sol" y exhortó a que todos "pidan tratamientos igualitarios contra la COVID-19".

Justin Bieber y Quavo, uno de los miembros del trío de rap Migos, interpretaron "Intentions".

Coldplay cantó "Paradise", mientras que Usher hizo una conmovedora interpretación de "I Cry", rodeado de cuerpos boca abajo en el suelo, en referencia al movimiento "Black Lives Matter", o las "Vidas de los negros importan".

La fundadora de ese movimiento, Opal Tometi, había destacado precisamente antes la importancia de que "los tratamientos contra la pandemia lleguen a las comunidades negras", pues en Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de las víctimas del coronavirus han sido negros y latinos.

La presentación de J Balvin fue un símbolo de unión al incorporar a su interpretación de "Qué calor" y "Mi gente" a miembros de la compañía de danza infantil africana "The Dreamcatchers".

Por su parte, la actriz mexicana Salma Hayek, destacó la obligación de los líderes del mundo "para que las vacunas contra La COVID-19 lleguen a todos los ciudadanos del planeta".

El actor y dramaturgo Lin-Manuel Miranda fue acompañado del elenco original de su obra "Hamilton", del comediante Jimmy Fallon y del grupo "The Roots" para cantar "Helpless" al ritmo de música hecha con objetos caseros.

Otros artistas con números musicales fueron Chloe x Halle, Yemi Alade, Christine and the Queens, For Love Choir y Jennifer Hudson.

Chris Rock, Kerry Washington, Charlize Theron, Forest Whitaker, David Beckham, Billy Porter, Diane Kruger , Antoni Porowski, Ken Jeong, Naomi Campbell, Nikolaj Coster-Waldau y Olivia Colman también compartieron mensajes de apoyo global.

Entre todo el tono solemne, el momento cómico estuvo a cargo de Hugh Jackman y los actores de las películas de "X-Men" James McAvoy, Patrick Stewart, Liev Schreiber, HalleBerry y Sophie Turner, cuyos chistes fueron interrumpidos por Ryan Reynolds.

La sociedad civil estuvo representada por los líderes de fundaciones como la Gates Foundation, la Bloomberg Foundation, la FIFA Foundation, la Rockefeller Foundation, el Wallace Fund y más.

Además, empresas como Verizon, Citigroup, SAP, Procter and Gamble y otras se comprometieron a seguir apoyando no solo los tratamientos, sino la búsqueda y la distribución de la eventual vacuna.

De hecho, Johnson & Johnson aseguró que en julio comenzarán las pruebas en humanos de la que la empresa está desarrollando.

Entre los gobernantes que participaron en la transmisión estuvo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; la canciller alemana, Angela Merkel; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Boris Johnson, y su colega noruega, Erna Solberg, entre otros.

Además, participó el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.