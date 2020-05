El excéntrico y carismático Little Richard, pionero del rock n'roll, murió a los 87 años, informó este sábado la revista Rolling Stone.

El pastor Bill Manson, un amigo íntimo de Little Richard, le dijo a The Associated Press que el deceso se produjo el sábado por la mañana. Minson dijo que habló con el hijo y hermano del artista, y que la familia no divulgará la causa de muerte.

Richard Penniman, tal su nombre original, fue uno de los padres fundadores del rock ‘n’ roll que ayudaron a borrar la barrera de color en las listas de éxitos musicales.

Junto con Chuck Berry y Fats Domino llevaron a las masas lo que alguna vez se conoció como “música de raza”. El piano de Richard, junto con su voz aulladora y corte de cabello, lo convirtieron en algo insólito: un hombre negro y homosexual famoso en todo Estados Unidos durante la era acartonada de Eisenhower.

Vendió más de 30 millones de discos en todo el mundo y su influencia en otros músicos fue igual de impactante, desde los Beatles y Otis Redding, hasta Creedence Clearwater Revival y David Bowie.

En su vida personal, oscilaba entre la indecencia y la religión, al aceptar alternativamente la Biblia o la conducta extravagante.

Little Richard en 1966. Se proclamó así mismo el "arquitecto" del rock and roll y encarnó el lado más salvaje e impredecible de ese género. (The Associated Press)

Little Richard cuando fue exaltado al Rock Walk en 1986. Será para siempre recordado por su grito de guerra "A-wop-bop-a-loo-bop-a-wop-bam-boom", una de las líneas de "Tutti Frutti", su canción más famosa. (The Associated Press)

El músico, cuyo nombre real era Richard Wayne Penniman, está considerado como uno de los fundadores del rock and roll. Foto de 1988 durante una grabación. (The Associated Press)

En esta foto del 2001, Little Richard canta en el 93er cumpleaños y 88vo año de trayectoria de Milton Berle, en Beverly Hills, California. (The Associated Press)

Interpretación de Little Richard en 2002 en "American Bandstand's 50th...A Celebration," en California. (The Associated Press)

Interpretación de Little Richard en 2009 en Nueva Orleáns. Vendió más de 30 millones de discos en todo el mundo. (The Associated Press)

Desde el principio, rompió con la imagen de "macho" que dominaba en esos días el rock and roll y se materializó sobre los escenarios con los ojos pintados, maquillaje brillante. Foto de 1994. (The Associated Press)

Durante los años, se describió a sí mismo como gay, bisexual y omnisexual, al mismo tiempo que reconoció que había explorado el voyerismo. Foto de Little Richard en 2004 durante el funeral de Ray Charles. (Agencia EFE)

“¿Little Richard?, eso es rock ‘n’ roll", dijo Neil Young, quien escuchó los riffs de Richard en la radio en Canadá, al biógrafo Jimmy McDonough. “Little Richard era increíble en todos los discos”.

Fue en 1956 cuando su clásico “Tutti Frutti” aterrizó en la lista de los Top 40, y estalló en radios y tornamesas en todo el país. Era resaltada por la memorable cadencia de Richard: “wop-bop-a-loo-bop-a-lop-bam-boom”.

Le siguieron una serie de éxitos que colocaron los cimientos de la música rock: “Lucille”, “Keep A Knockin’”, “Long Tall Sally” y “Good Golly Miss Molly.” Más de 40 años después, Bruce Springsteen todavía la interpretaba en vivo.

El beatle Paul McCartney imitó los gritos distintivos de Richard, quizás de forma más notable con el “Wooooo!” del éxito “She Loves You”. John Lennon hizo cover de “Rid It Up” y “Ready Teddy” de Richard en el álbum de 1975 “Rock and Roll”.

Cuando abrió el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1986, estuvo entre los miembros fundadores junto con Elvis Presley, Berry, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Sam Cooke y otros.

Nacido el 5 de diciembre de 1932, en Georgia, en una familia de 12 hermanos, Richard Wayne Penniman -su verdadero nombre- se retiró de los escenarios en 2013, al cumplir 80 años.

Con su famoso grito de guerra: "A-wop-bop-a-loo-bop-a-wop-bam-boom", Little Richard desafío las normas de su época con una personalidad "queer", que se reflejaba en sus vestuarios y maquillaje, siendo inspiración para grandes artistas que le siguieron como fue Prince.