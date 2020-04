“Muévelo”, el tema que reunió de nuevo a Daddy Yankee y Nicky Jam después de 20 años, acaparó recientemente las primeras posiciones en los listados de la revista Billboard, informó ayer la disquera Sony Music Latin. Según detalló en un comunicado, "Muévelo" lleva 12 semanas consecutivas como el tema #1 en la lista Latin Airplay, #1 en Latin Rhythm Airplay, #2 en Latin Pop Airplay y #11 en el Hot Latin Songs.

El esperado reencuentro musical de Los Cangris, como se solían distinguir ambos artistas urbanos, sucedió el 8 de enero con el lanzamiento de “Muévelo”, tema producido por los hermanos Juan “Play” y Oscar “Skillz” Salinas, con el apoyo de los sellos discográficos Sony Music Latin y El Cartel Records, de Daddy Yankee.

La canción es también parte de la banda sonora de la película Bad Boys For Life, que se estrenó en enero y en la que Nicky Jam comparte créditos con Will Smith y Martin Lawrence.

“La idea era que la música le rindiera homenaje al pasado del género, a Los Cangris y mirara hacia el futuro”, explicó Play en una pasada entrevista con Efe.

Con esto en mente incluyeron un pequeño fragmento del tema Here Comes the Hotstepper de Ini Kamoze, de 1994, la época dorada del reggae.

“Muévelo” es la primera canción de los dos líderes del reguetón, que comenzaron sus carreras en paralelo en Puerto Rico y, siguiendo la tendencia de la música urbana en la época, se unieron en el dueto “Los Cangris”.

Asimismo, el vídeo musical de “Muévelo” cuenta con más de 90 millones de reproducciones en YouTube y se ha convertido en tendencia en las principales plataformas digitales, logrando escalar las principales posiciones en las listas de la revista Billboard.