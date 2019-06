El reguetonero Ozuna anunció hoy, jueves, el lanzamiento del nuevo sencillo "Te soñé de nuevo", como parte de lo que será su álbum como solista, "NIBIRU".

El artista del género urbano estrenó el tema con tan solo un día de diferencia de la salida de la balada romántica "Amor genuino".

"Te soñé de nuevo" se lanzó junto con el vídeo oficial que fue grabado en Los Ángeles, California, y en las montañas de Aspen, Colorado.

La narrativa de la historia gira entorno a un viaje personal de Ozuna, en donde el intérprete de “Criminal” demuestra su habilidad sobre la tabla de "snowboard", en una faceta espontánea, natural y divertida.

"Quería mostrarles a mis fanáticos un vídeo diferente, algo orgánico. Espero que lo disfruten tanto como yo disfruté al hacerlo", expresó Ozuna.

El vídeo musical fue filmado y editado por el videógrafo y fotógrafo puertorriqueño Albizu Albikon. La idea era llevar un estilo más orgánico, sencillo y fresco, que mostrara el lado aventurero de Ozuna.

"Nunca repetimos ninguna toma porque era lo que se pudiera sacar al momento, por eso lo consideró un vídeo orgánico. Sin planificar, le quise demostrar a Ozuna un producto de vídeo diferente", sostuvo Albizu.