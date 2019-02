El productor español Carlos Zerolo, quien por años ha contratado al cantante Manny Manuel para participar en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, sostuvo hoy que el “Rey de corazones” no estaba borracho cuando subió al escenario y durante la tercera canción de su participación se comportó de una manara errática, lo que provocó abucheos del público y que lo bajaran de la tarima.

En entrevista telefónica con El Nuevo Día, Zerolo aseguró que nunca lo vio consumir alcohol y que, en cambio, el puertorriqueño sí tomó un medicamento para manejar la ansiedad.

“Manny Manuel no estaba borracho, entiendo que no, por lo menos cuando se metió al baño. Doy mi palabra de honor, que en ningún momento bebió delante de mí, ni se metió ninguna droga. Lo que supe es que se metió una pastilla ansiolítica (para controlar la ansiedad). Al parecer, lo tomó al mediodía con una vitamina B12 y se sintió mal. No sabemos qué pasó porque él se había quedado en el hotel descansando. A él lo hicieron responsable de lo que estaba pasando y no entiendo porque en la primera canción estaba bien, pero a la tercera lo bajaron y cancelaron. Él no se estaba cayendo”, indicó el productor.

Según videos publicados en las redes sociales, al subir al escenario, Manny Manuel comenzó a cantar desafinado. Ante los reclamos de los espectadores, el intérprete de “Estrellita” intentó hablar, pero no se entendía lo que decía. Por ello, la concejal Inmaculada Medina, subió al escenario, le quitó el micrófono para pedir "perdón" al público y lo expulsó.

Zerolo dijo que tras lo sucedido, Manny Manuel está “mal”.

“Manny Manuel se encuentra mal y lo tuve que apoyar, no sabía qué hacer al verse envuelto en un caso que entendemos no tuvo la culpa. Estuvo soportando la presión al ser bajado del escenario de esa forma. No todos los días todo el mundo ve cómo un político se sube al escenario y saca a un artista. Es la primera vez que eso se hace aquí y creo que en España. Imaginen cómo se siente, la gente piensa que no estaba haciendo bien su trabajo y por eso lo botaron, pero ahí no hubo tumultos”, expresó Zerolo.

Opinó que si el merenguero hubiese estado borracho “no lo puedes subir al avión porque es prácticamente imposible que te lo permitan estando embriagado, pasamos todos los filtros y él lo cogió (el avión) de Gran Canarias hacia Tenerife con nosotros cuando se cancela el show”.

Sobre la cancelación de la presentación, el productor adelantó que mañana durante una vista se decidirá si el cantante y el productor tendrán que pagar las pérdidas luego que el espectáculo no se dio.

“No sé qué va a pasar, el único perjudicado aquí soy yo, el ayuntamiento y los promotores que son los que pagan al artista. Pienso que fue una reacción al mezclar el ansiolítico con la vitamina… Hasta que no vea los vídeos no sabremos”, añadió Zerolo.

Poco después de la conversación de Zerolo con este medio, los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz cancelaron los otros dos conciertos que Manny Manuel ofrecería en sus carnavales.

Manny Manuel tenía tres actuaciones programadas este año en los Carnavales de Canarias, que figuran entre los más famosos del mundo.

Su calendario incluía el recital de este domingo, en el día dedicado por el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria al público infantil; mañana, lunes, de madrugada en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife; y el 8 de mazo, en el Carnaval de Puerto del a Cruz.

Tras un exitoso arranque como solista con el álbum "Rey de corazones" que lanzó en 1994 tras salir del grupo Sabrosos del Merengue, Manny Manuel ha enfrentado varios incidentes como consecuencia de su problema de alcoholismo, por el que se ha sometido a programas de rehabilitación.

En el 2015, el cantante impactó una patrulla de la policía en Santurce al manejar ebrio. En esa ocasión, arrojó .257 por ciento de alcohol en su organismo mediante prueba de aliento. Posteriormente, en 2017 sufrió heridas leves cuando el auto que conducía se precipitó por un barranco en Naranjito. En esa ocasión, el accidente no fue vinculado con consumo de alcohol.