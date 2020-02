Orlando, Florida– “Tributo a Juan Luis Guerra” es el nombre de la primera producción musical formal que desde la diáspora floridana entrega el grupo musical puertorriqueño Sonido Tré y sus integrantes, el cuatrista Quique Domenech, su esposa y vocalista Mayda Belén Rivera y el cantante Edgar Ríos.

El proyecto es lo que se conoce como un “extended play”, que es una producción musical que contiene más de una canción o sencillo, pero es demasiado corto como para clasificarse como un álbum o “long play”, explicó Domenech, en una entrevista hoy con El Nuevo Día.

La producción consta de cuatro famosas canciones de Juan Luis Guerra, pero interpretadas al estilo de Sonido Tré, cuya música es una fusión que integra el trasfondo de música jíbara y trova de Domenech, con la infusión baladista de su esposa Mayda y la sazón vocal de Ríos. Incluye los éxitos “Ojalá que llueva café; “Estrellitas y duendes”; “No aparecen”; y “La Bilirrubina”. Está disponible en todas las plataformas digitales por aproximadamente $4.

Este es el primer proyecto discográfico de envergadura que emprende Sonido Tré desde que Domenech y su esposa se trasladaron a Florida Central en el 2015. Ríos reside en la isla y, cuando amerita, se juntan para presentaciones en vivo en Puerto Rico o en Estados Unidos.

Rememora la razón de su mudanza

La mudanza de Domenech y su familia ocurrió tras un período de frustración nacido de las denuncias del cuatrista a lo que él llamó un patrón de corrupción en la contratación que hacían ciertos promotores a través de los municipios que laceraba las finanzas de los artistas.

“Por ejemplo, si un artista cobraba $6,000 por su presentación, pero el productor vendía el espectáculo al municipio en $12,000, al artista le cobraban impuestos por los $12,000 y no por lo que en realidad ganó”, ilustró el cuatrista.

Estas denuncias hicieron que a Domenech se le cerraran las puertas en términos de presentaciones musicales y no le quedó más que dejar la isla. “Tenía que mantener a una familia, pero al final me hicieron un favor. Acá conseguí calidad de vida sobre todo para mis hijos y, musicalmente, he podido exponer nuestro trabajo a diferentes tipos de público que representan un universo mayor que el de la Isla”, dijo el músico.

Lanzar este tributo musical a Juan Luis Guerra fue una movida riesgosa, reconoció la pareja. Esto porque producir un proyecto musical con éxitos discográficos de un artista de excelencia puede crear en el consumidor la expectativa de que escuchará algo parecido a la versión original o un producto mucho mejor.

En el caso de Sonido Tré, el producto lleva apenas días en el mercado como para tener un veredicto del público, sin embargo, el equipo de Juan Luis Guerra ya le dio su voto de confianza. A través de su cuenta en Instagram, Juan Luis Guerra publicó junto a una imagen de la carátula del proyecto lo siguiente: “¡Hermosa versión! ¡Bravo!”.

“Intentamos mil caminos para llegar a Juan Luis Guerra y nada funcionó. Sólo funcionó la música. Cuando pusimos en Spotify el pasado 14 de febrero, lo anunciamos en las redes y ‘tagueamos’ la cuenta de Juan Luis, ¡y nos contestó!”, dijo Mayda. Ella y Domenech han estado casados hace 11 años, tienen tres hijos y se dedican a tiempo completo a la música.

La idea de este proyecto se la propuso un productor durante un evento musical en el que participaban. “Me dijo que buscáramos a un artista internacional latino, que fuera cantautor, para así dar a conocer a Sonido Tré en el mercado de Estados Unidos. Escogimos a Juan Luis Guerra, pues nuestro trabajo, en términos de fusión de estilos, se parece al de él”, explicó.

Y en efecto, el que escuche esta producción encontrará referencias musicales a las versiones originales, pero será sorprendido con las variaciones que Sonido Tré integra a cada melodía, con arreglos a los que se le integraron sesiones de cuerdas para elevar la experiencia musical. Al final sentirá que cada éxito reproducido es, en realidad, una nueva canción.

Lo próximo

En marzo, Sonido Tré se presentará en concierto en The Villages, una zona famosa por que sus residentes son muy conservadores desde el punto de vista político. Allí, el grupo presentará un concierto en inglés donde interpretarán clásicos de la música americana.