El exponente urbano Rafa Pabón aseguró que la relación sentimental que mantiene con la modelo Mimi Pabón le ha permitido gozar de estabilidad emocional para enfocar su vida en la dirección correcta.

En los casi cinco meses que llevan de relación el reguetonero admite estar bien enamorado y llevar una vida diferente, ya que según confesó la modelo y animadora le ha impartido enfoque y seguridad. Rafa no solo destaca los atributos físicos de su novia, sino la madurez y estabilidad que profesa en sus acciones hacia él. Según reveló ella está muy pendiente a sus cosas.

“Estoy bien enamorado. Nos va superbién. Es una vida totalmente diferente. Ella me ha dado mucha estabilidad y me ha hecho entender muchas cosas de la vida. Me siento bien más enfocado con una mejor dirección de lo que quero y cómo debo hacer las cosas”, reveló con una gran sonrisa el reguetonero sobre su relación amorosa.

En un principio la pareja mantuvo su relación sin mucho ruido en las redes sociales, pero una vez entraron en confianza los novios han compartido parte de los viajes juntos, los versos que el exponente le dedica y hasta la participación de ella en el nuevo vídeo musical del sencillo “Quisiera”.

La modelo adelantó en su cuenta de Instagram parte de lo que será el nuevo vídeo musical, del sencillo “Quisiera” que debe ser lanzado en los próximos días. Rafa reconoció a este medio que su novia le ha inspirado a la hora de componer, pero que todavía no le ha regalado una canción completa.

“Mimi es una mujer que además de bella es extraordinaria. Siempre a la hora de escribir mi relación con ella influye. Pero no te puedo decir que hay un tema específico para Mimi. En todas mis composiciones hay algo de mis situaciones de vida, de lo que vivo con ella. Mimi es parte de mi musa y de muchas de las cosas que vivo las vio con ella. Entiendo que ella está presente en mi música”, sostuvo el reguetonero que se muestra muy cariñoso con Mimi en público. Ella, igual le responde con alguna caricia.

Este medio fue testigo de la visita de su novia a la residencia de los padres del intérprete de “Pa mí” en una urbanización en san Juan. Mimi observó junto a su suegra álbumes e imágenes de Rafa en su niñez y juventud. Para su sorpresa su novio fue muy atrevido a la hora presentarse en la escuela en obras teatrales, talent shows y participaciones artísticas. Rafa nunca tuvo inhibiciones en las tarimas a juzgar por las fotos.

Sobre el nuevo tema “Quisiera”, el exponente expresó que canciones como el sencillo alimentarán su próxima producción la que debe estar lista en los últimos meses del año.

Rafa no es de los artistas urbanos que persigue un solo ritmo, ya que al tener formación musical en percusión y viento da prioridad a las fusiones y al trabajo de los músicos. Su concepto musical, denominado “Rafa Pabón y el repique” está integrado por diez músicos. El disco tendrá diferentes géneros urbanos en combinación con vallenato, la cumbia y bossa nova, entre otros.