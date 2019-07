Ante la expectativa por la inminente renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, el cantante de música urbana René Pérez, conocido como Residente, hizo un nuevo llamado a aprovechar la movilización de los pasados días para exigir la salida de la Junta de Supervisión Fiscal y la auditoría de la deuda.

"Puerto Rico: Hay que estar claros que esto no acaba con la renuncia de Rosselló. Aprovechemos los ánimos para sacar a la Junta y exigir la auditoría. Si un chat provocó todo esto, imagínese si auditan la deuda. Si juntos sacamos al hijo del Mesías (en referencia a como se hacía llamar su padre Pedro Rosselló), sacar a la Junta será un mamey", escribió Pérez en sus redes sociales. El artista acompañó la publicación con un afiche promocional de la marcha convocada para mañana en la Milla de Oro.

PUERTO RICO:

Hay que estar claros que esto no acaba con la renuncia de Roselló. Aprovechemos los ánimos para sacar a la Junta y exigir la Auditoría. Si un chat provocó todo esto imagínese si auditan la deuda. Si juntos sacamos al hijo del Mesías, sacar a la Junta será un mamey? pic.twitter.com/uz20Y2tHsD — Residente (@Residente) July 24, 2019

Pérez, quien es uno de los artistas quemás activo se ha mantenido en las manifestaciones en contra del gobernador, lanzó ayer una nueva convocatoria a manifestarse mañana a las 9:00 a.m. en Hato Rey. El llamado surgió un día después que más de medio millón de ciudadanos, incluidos decenas de miembros de la clase artística del país, marcharon por el expreso Las Américas para reclamar la renuncia.

“Bueno, mi gente, este jueves, va a haber paro nacional. A las 9:00 de la mañana, todos los boricuas no nos vamos a quitar, somos más. Este jueves, a las 9:00 de la mañana, en la Milla de Oro. Los veo allá. Nosotros no vamos a esperar por el residenciamiento ni qué carajo, eso no lo vamos a esperar porque eso lo está haciendo el mismo gobierno, y nosotros no creemos en el gobierno. Así que todo el mundo los llamo para que lleguen este jueves a las 9:00 de la mañana, no nos vamos a quitar somos más puñeta”, dijo Residente ayer.

Anoche, el intérprete de "Hijos del cañaveral" llegó junto al cantante Bad Bunny hasta la calle Fortaleza, en Viejo San Juan, y compartió con los manifestantes que se encontraban en el lugar.

Ante la multitud coreando, Residente gritó: "¿Y dónde está Ricky (Rosselló)? Ricky no está aquí. Ricky está llorando porque no vuelve pa'l país". Los manifestantes, que protestaban festivamente, ondeaban las banderas de Puerto Rico.

Más temprano, estuvo también el reguetonero Daddy Yankee.

Las manifestaciones para exigir la salida del mandatario entraron hoy en su undécimo tras la indignación colectiva que generó la publicación de 889 páginas de un polémico chat de Telegram que dejó al descubierto cómo Rosselló Nevares y once de sus allegados manejaban entre comentarios discriminatorios, homófobos y misóginos asuntos de política y gobierno y las acusaciones por corrupción contra exfuncionarios y excontratistas de la actual administración entre los que estaban la exsecretaria de Educación Julia Keleher y la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud Ángela Ávila.