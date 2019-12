René Pérez presentó su proyecto como solista en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde reunió a casi 200,000 personas, quienes disfrutaron de una velada llena de ritmo.

El cantante puertorriqueño salió al escenario que fue montado en la Plaza de la Constitución a las 19:42 horas. A su arribo, Residente saludó muy eufórico al público presente.

“¿Cómo estás México? Es un placer estar acá, de verdad, de corazón. Los quiero desde siempre, de verdad. Estoy acá, no estoy haciendo gira, pero cuando me dijeron de un concierto en el Zócalo, no lo pensé dos veces, porque para mí es un honor estar aquí”, dijo el artista antes de presentar el tema “Desencuentro”.

Gracias México ?? Fue una de las experiencias mas grandes de mi vida el ver a mas de 200 mil almas con el puño al aire corear “Latinoamérica” en el Zócalo.???? pic.twitter.com/X80OrlTki5 — Residente (@Residente) December 9, 2019

El bullicio de su público se hizo más evidente cuando el cantante dedicó el sencillo “Pal Norte” a los inmigrantes del mundo.

“Ésta es para los emigrantes del mundo, porque no hay muralla que pongan sin que sea una estupidez, el poner muros. A veces no entienden cuando la gente tiene que irse, como el gobierno de Estados Unidos, que no entiende. No vamos a aburrirles hablando de Trump que es un idiota, colectivamente lo sabemos.

“Lo que no se han dado cuenta es que vamos a seguir brincando murallas y yendo donde queremos ir siempre. El pueblo siempre va a mandar y el gobierno a obedecer. Este tema es para la gente que protege a los inmigrantes y para ellos también”, destacó el también compositor antes de interpretar el tema junto a su corista Kianí Medina.

René, cuya presentación duró cerca de dos horas, aprovechó tener el micrófono ante una gran audiencia y se solidarizó con los movimientos feministas, así como con las luchas por una educación pública accesible.

Para amenizar aún más la fiesta, el artista pidió un abrazo multitudinario. “La vida se vive sólo una vez. Hermanos, les pido que se abracen como si fueran hermanos, porque si no, ¿cómo vamos a querer parar la guerra y la violencia? ¡Es un abrazo para ustedes México! Con esas palmas, vamos a hacer algo. ¿Pueden encender las luces del público? En nombre de toda la historia, de quienes dieron la vida por este país y para quienes siguen dándola, en nombre de los estudiantes, de la educación para todos gratuita”.

Durante toda su presentación, el artista de 41 años no dejaba de expresar su ideología, e hizo especial énfasis en la manera de hacer música.

Destacó que no se trata de encasillarse en un género musical, sino más bien, “lo importante es hacer arte sin importar el género”.