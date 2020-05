Para celebrar que hace 20 años Eric Clapton y BB King juntaron sus voces para lanzar el álbum "Riding with the King", el 26 de junio se publicará una nueva edición del mismo, pero incluyendo dos canciones inéditas.

El álbum, que fue lanzado en junio de 2000 y consiguió vender más de dos millones de copias en Estados Unidos y hacerse con el Grammy al Mejor Álbum de Blues, sale ahora con dos canciones nuevas del dúo: "Rollin’ y Tumblin" y "Let me love you baby".

Según un comunicado enviado por la discográfica, los dos temas se grabaron en las sesiones originales y han sido mezclados especialmente para este proyecto por Simon Climie, que produjo el disco original junto con Clapton. El resto de canciones han sido remasterizadas de las cintas originales por Bob Ludwing.

La reedición, disponible el próximo 26 de junio, se podrá encontrar en diversos formatos. Estará en CD sencillo y en dos ediciones de vinilo doble de 180 gramos (una en estándar y otra en color azul) que fue remasterizado por el músico y protutor Chris Bellman.

BB King dijo en una rueda de prensa, previa a su actuación en el Festival de Mawazine en 2010 que para él el mejor guitarrista del mundo, en esos momentos, era su compañero y amigo Eric Clapton.