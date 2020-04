Con gran apetito musical y la lengua afilá está de vuelta la artista dominicana Rita Indiana Hernández, quien acaba de lanzar al mercado su nuevo tema "Como un dragón".

Esta canción, producida por el puertorriqueño Eduardo Cabra "Visitante", es el primer sencillo en promoción del álbum "Mandiga Times", que marca el regreso discográfico de la artista luego de "El Juidero" (2010).

El nuevo tema fue lanzado con un vídeo musical, el cual fue dirigido por Noelia Quintero Herencia, en una coproducción de HQ Storytelling (Puerto Rico) y Diptongo (Colombia). Este "nos traslada a un lugar donde seres extraños conviven con la tecnología letal que 'La Montra' engendra en su laboratorio musical”, como bien explicó la directora en comunicado de prensa.

Con la dirección de fotografía del puertorriqueño PJ López y las animaciones en 3D de los artistas Juan David Botero, Natalia Baron y Alejandro Vargas, el vídeo es un viaje futurístico de ciencia ficción que funciona perfectamente con la letra del tema, donde Rita Indiana vuelve a afilar su lengua con un rap muy a su estilo, donde se mezcla el debow con el foclor, el metal y la electrónica. Nadie se salva en esta nueva canción, en la que la cantante no duda en tirarle con to' a los raperos novatos, a quienes se los "come crudo" con su indudable destreza literaria, como bien reseñó la versión digital de la revista Rolling Stone.

Este sencillo, según compartió la también escritora en comunicado de prensa, es "una buena introducción a un álbum que tiene humor y tiene terror; un proyecto ecléctico y potente en el que se funden todas mis capacidades creativas". Rita Indiana tiene pautado presentar un sencillo de “Mandinga Times” por mes hasta finales de junio del 2020 cuando saldrá el disco completo de la mano de Ditto Music.

La carrera musical de la artista despegó en el 2010 cuando lanzó bajo Rita Indiana y Los Misterios, el disco “El Juidero”, que incluyó éxitos como “El blu del ping pong” y “Equeibol”, entre otros. “El castigador”, que presentó en el 2017 como un grito en contra de la corrupción, fue lo último que grabó previo a este nuevo lanzamiento.

Cabe destacar que Rita Indiana ha combinado su faceta musical con su trabajo como escritora, que incluye título como “La estrategia de Chochueca” (2003), “Papi” (2005), “Nombres y animales” (2013) y “La mucama de Omicunlé” (2015), finalista el II Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa.