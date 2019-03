La cantante estadounidense Selena Gómez y el reguetonero colombiano J Balvin están de estreno y es que este martes lanzaron el vídeo "I Can't Get Enough", su nuevo sencillo, donde colaboraron bajo la batuta de los productores Benny Blanco y Tiny.

Fue la propia ex estrella de Disney que anunció el lanzamiento de la canción, donde colabora por primera vez con el cantante colombiano.

"No puedo creer que lo hayamos logrado en una sola toma, incluso si me caí una o dos veces [email protected] @tainy @jbalvin", escribió la cantante estadounidense en su cuenta de Instagram, donde compartió una fotografía con el reguetonero.

Ver esta publicación en Instagram I Can’t Get Enough video is out now. Can’t believe we pulled it off in one take- even if I did fall once or twice trying. @itsbennyblanco @tainy @jbalvin Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 12 Mar, 2019 a las 11:03 PDT

El post lleva más de 2 millones de me gusta.



En el vídeo que fue publicado en YouTube, aparece en primer plano Selena, vestida con una pijjama y recostada en una gigantesca cama.

Luego camina hacia donde se encuentra J Balvin y comienzan a jugar en la cama gigante.



Se les unen Benny Blanco y Tiny y los cuatro juegan como si fueran unos niños.

El vídeo de "I Can't Get Enough" lleva más de 341,000 reproducciones en poco más de dos horas de haber sido lanzado.

Fue en febrero pasado que Selena anunció que estaba trabajando en una colaboración con el reguetonero colombiano.