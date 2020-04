El compositor, cantante y director musical, Ángel “Cucco” Peña, quien estuvo hospitalizado por 13 días tras salir positivo a Covid-19, fue dado de alta el miércoles y se recupera satisfactoriamente en su hogar. “Todavía falta camino, estoy bajo supervisión médica, pero ya en casa y me voy recuperando bien”, comentó el maestro en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

El reconocido músico, de 71 años, quien fue hospitalizado el pasado 2 de abril en el Hospital Hima-San Pablo, en Bayamón, contó que el primer síntoma fue una fiebre bajita, aunque no tenía tos ni falta de aire, por lo que pensó que no era coronavirus. Pero, según pasaron los días, la fiebre siguió subiendo y luego de buscar orientación médica, se hizo la prueba que lo diagnosticó con el virus.

El maestro comentó que nunca había estado hospitalizado en una unidad de intensivo, pero aseguró que no tuvo miedo de perder la vida. “Obviamente hubo momentos difíciles, pero cuando estás rodeado por un grupo profesional tan increíblemente amoroso, te sientes protegido, sabes que estás en las mejores manos del mundo. Yo, aunque no le deseo a nadie pasar por esa experiencia, me siento bendecido de muchas maneras”, agregó Peña, quien dijo que no sabía cómo o dónde se contagió.

“En este trabajo uno va a tantos sitios y saluda a tanta gente… Tampoco tengo idea si fue que toqué alguna superficie”, aceptó el artista, al tiempo que indicó que está bajo órdenes de mucho descanso “aunque ayer me senté un rato en el piano”.

Según Peña, al momento sigue un tratamiento tradicional con sus medicamentos para la diabetes que padece y para los pulmones. Pero afirmó que durante su hospitalización no recibió ningún medicamento experimental -como el uso de hidroxicloroquina u otro.

El músico quiso aprovechar para darle las gracias a todo el personal del Hospital San Pablo, “desde el presidente, Joaquín Rodríguez, hasta el primero que me abrió la puerta”. “Estoy eternamente agradecido a todo el personal médico y muy especialmente al neumólogo, doctor Reynaldo González, al cardiólogo, el doctor Pereyó y al radiólogo, el doctor Pedro Collazo. Esta gente engalana la profesión médica de una manera especial. Ellos hicieron posible que esté de vuelta y recuperándome. También quisiera darle las gracias a mi amigo el doctor Jaime Claudio, que fue tan importante en esos primeros pasos, y al doctor Jabbar Berdiel, en Ponce. Los llevo en mi corazón por el resto de mi vida”, puntualizó Peña, quien también quiso agradecer a todas las personas que se comunicaron de diferentes maneras y se preocuparon por su salud. “Gracias por las oraciones y por los buenos deseos, se lo agradezco de todo corazón, todas esas oraciones llegaron”.