La leyenda de la música brasileña, Sergio Mendes, se prepara para celebrar 60 años de su carrera con el lanzamiento de un disco inédito y un documental que recoge la vida del hombre que logró que la samba y el bossanova alcanzaran popularidad mundial.

Un piano, los famosísimos primeros acordes del éxito “Mais que nada” y una voz en el fondo que dice: “Existe una palabra en inglés que me encanta, “Serendipity”, esta es la historia de mi vida”. Así comienza la promoción de “In the Key of Joy” (En clave de alegría), el documental que narra la historia del maestro Mendes. Junto con el documental, mañana viernes, lanza en América el disco inédito que lleva el mismo nombre.

Por lo regular, los documentales suelen realizarse luego de que las estrellas fallecen, pero la carrera de Mendes es una tan rica en vivencias y éxitos que el director John Scheinfeld, quien trabajó en proyectos similares sobre la vida de Harry Nilsson y John Lennon supo combinar pietaje y testimonios para crear esta obra que estrenó hace unas semanas en el Santa Barbara Film Festival.

Tal y como él mismo lo cuenta en otra versión del trailer, había llegado un periodo en que pocas cosas le inspiraban. Habían pasado 10 años desde su ultimo disco “Oceano” y no grababa nada nuevo, ni tan siguiera un sencillo. De repente, llegó Will.i.am de The Black Eyed Peas con la propuesta de revestir sus clásicos con nuevos ritmos y colaboraciones y cómo resultado salió “Timeless” el album que en el 2006 volvió a traer la legendaria “Mais que nada” a las listas de popularidad cuarenta años después de su estreno.

El documental además de ser una joya con visuales pocas veces vistos cuenta con testimonios de Quincy Jones, John Legend, Harrison Ford, will.i.am, Carlinhos Brown y hasta el jugador de fútbol Pelé.

Por otra parte, el disco publicado bajo el sello Concord Record, es tal y como dice su título una oda a la alegría. En este se evidencia cómo Mendes logra mantenerse vigente con inovación musical. Sus composiciones auténticas y sonidos autóctonos de Brasil se combinan con colaboraciones con el rapero Common, el dúo colombiano Cali y El Dandee. También cuenta con el trabajo del guitarrista brasileño Guinga, conocido por sus juntes con Elis Regina, Michel Legrand y otros grandes del pentagrama de su país. Por supuesto, no podían faltar la voz de la cantante Gracinha Leporace y responsable de muchos de sus éxitos.

“Creo que la música tiene la función de brindar alegría a la gente y la música brasileña tiene mucho de eso”, dijo Mendes a la revista Billboard al ser abordado sobre el disco.